نادي بوليفار يعلن عودة برونو سافيو قادما من الأهلي المصري
اتخذ نادي بوليفار البوليفي قرارا رسميا بعودة لاعبه السابق البرازيلي برونو سافيو صانع ألعاب الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ونشر بوليفار عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" صورة للاعب بقميص النادي، مؤكدا عودة سافيو إلى صفوف الفريق مرة أخرى، بعد فترة متذبذبة قضاها مع الفريق المصري.
فيما قال النادي عبر حسابه على موقع "تويتر": "عودة برونو سافيو إلى الأكاديمية ليظهر سحره وموهبته. ولعب المهاجم البرازيلي 31 مباراة في عام 2022، وسجل 16 هدفا وصنع 4".
ولم يكشف النادي البوليفي تفاصيل الصفقة أو مدة التعاقد الخاص باللاعب.
وكان الأهلي قد ضم برونو سافيو خلال شهر سبتمبر الماضي في صفقة مقابل مليون ونصف مليون دولار.
ولعب سافيو مع الأهلي 18 مباراة، كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية بجانب الفوز ببطولتي كأس السوبر المصري وكأس مصر وتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الجاري.
وابتعد سافيو عن المشاركة مع الأهلي منذ فترة طويلة وتردد دخوله في أزمات مع إدارة النادي.
وأصبح سافيو أول الراحلين عن الأهلي في الموسم الجديد، كما اقترب حمدي فتحي لاعب خط الوسط من الانتقال رسميا إلى الوكرة القطري.