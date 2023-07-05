نادي بوليفار يعلن عودة برونو سافيو قادما من الأهلي المصري

ولم يكشف النادي البوليفي تفاصيل الصفقة أو مدة التعاقد الخاص باللاعب.

وكان الأهلي قد ضم برونو سافيو خلال شهر سبتمبر الماضي في صفقة مقابل مليون ونصف مليون دولار.

ولعب سافيو مع الأهلي 18 مباراة، كما شارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية بجانب الفوز ببطولتي كأس السوبر المصري وكأس مصر وتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الجاري.

وابتعد سافيو عن المشاركة مع الأهلي منذ فترة طويلة وتردد دخوله في أزمات مع إدارة النادي.

وأصبح سافيو أول الراحلين عن الأهلي في الموسم الجديد، كما اقترب حمدي فتحي لاعب خط الوسط من الانتقال رسميا إلى الوكرة القطري.