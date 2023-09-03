لماذا طلب كلوب من جماهير ليفربول عدم الغناء له؟

وقال كلوب: "أول شيء يجب أن أقوله عنه هو أنني أحب كثيرا أن يتم الغناء باسمي من الجماهير، لأن هذا النادي هو شيء خاص جدًا لدرجة أنني لا أستطيع التعبير عن مشاعري بالكلمات، كان شرفا يفوق مخيلتي عندما أصبحت مدربًا لليفربول".

وأوضح: "أقول هذا لأنني لا أريد أن يكون هناك أي سوء فهم، أحب الأغنية الحالية وأحب غناءها، والأكثر من أي شيء آخر أشعر بالتواضع لأن المشجعين الذين أحبهم يريدون غناءها عندما يأتون إلى آنفيلد".

وتابع المدرب الألماني: "مجرد التفكير في الأمر يصيبني بالقشعريرة، لكنني أحب أن تكون الأغنية بعد نهاية المباريات".