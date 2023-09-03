لماذا طلب كلوب من جماهير ليفربول عدم الغناء له؟
طلب المدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول من جماهير الريدز عدم الغناء باسمه خلال مباريات الفريق.
وحث المدرب الألماني جماهير ليفربول على توجيه كل دعمهم للاعبين خلال المباريات.
وكان رد فعل كلوب غاضبًا، إلى حد ما، على الهتاف باسمه خلال الفوز على بورنموث الشهر الماضي، لكنه كان حريصًا على كشف سبب ذلك.
ودأبت جماهير ليفربول على الهتاف "أنا سعيد جدًا لأن يورغن أحمر".
وقال كلوب: "أول شيء يجب أن أقوله عنه هو أنني أحب كثيرا أن يتم الغناء باسمي من الجماهير، لأن هذا النادي هو شيء خاص جدًا لدرجة أنني لا أستطيع التعبير عن مشاعري بالكلمات، كان شرفا يفوق مخيلتي عندما أصبحت مدربًا لليفربول".
وأوضح: "أقول هذا لأنني لا أريد أن يكون هناك أي سوء فهم، أحب الأغنية الحالية وأحب غناءها، والأكثر من أي شيء آخر أشعر بالتواضع لأن المشجعين الذين أحبهم يريدون غناءها عندما يأتون إلى آنفيلد".
وتابع المدرب الألماني: "مجرد التفكير في الأمر يصيبني بالقشعريرة، لكنني أحب أن تكون الأغنية بعد نهاية المباريات".
وأتم: "خلال المباريات أريد أن يذهب كل الدعم للاعبين، أريدهم أن يشعروا بدعمكم وأريدكم أن تحثوهم على ذلك وتبقوهم على أهبة الاستعداد".
وتولى كلوب، البالغ من العمر 56 عاما، تدريب ليفربول في أكتوبر 2015 وينتهي عقده في يونيو 2026.
وقاد كلوب ليفربول للتتويج بلقب وحيد في كل من الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن كلوب أدار 435 مباراة لليفربول، فاز في 268 منها، وتعادل 90 مرة، وخسر 77 مرة.
واختتم ليفربول السوق الصيفي بالتعاقد مع رايان جرافنبرتش من بايرن ميونخ.
وتغلب ليفربول 3/0 على ضيفه أستون فيلا في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز ليرفع الريدز رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات ويحتل المركز الثاني مع توتنهام.
وبعد التعادل السلبي مع تشيلسي في الجولة الأولى تغلب ليفربول على بورنموث ونيوكاسل ثم أستون فيلا.
وفي الجولة الخامسة يلعب ليفربول مع وولفرهامبتون، بعد فترة التوقف الدولي.