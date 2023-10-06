بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية (فيديو)

يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وتقام قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الساعة 14:00.

وتنقل مراسم القرعة على قناة يوتيوب وموقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعلى موقع يوتيوب.

ويتم تقسيم الفرق الـ16 إلى 4 مستويات بحسب تصنيف الأندية الأفريقية خلال المواسم الخمسة الأخيرة، لتحديد المجموعات الأربع التي تشكل منافسات البطولة.

وضمنت 4 أندية التواجد في التصنيف الأول، وهي الأهلي والوداد والترجي وصن داونز، كما أن هناك 4 أندية تتقدم للتصنيف الثاني هي شباب بلوزداد وبيراميدز وسيمبا وبيترو أتلتيكو.

ويضم التصنيف الثالث مازيمبي والهلال بجانب آسيك ويانغ أفريكانز.

ويتواجد النجم الساحلي في التصنيف الرابع بجانب ميدياما وجوانينج ونواذيبو.

وسينطلق دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا يوم 24 نوفمبر المقبل.

ونال الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا في نسخة 2023، وهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 11 لقبا مقابل 5 لكل من الزمالك ومازيمبي، و4 ألقاب للترجي، و3 ألقاب لكل من الوداد والرجاء وكانون ياوندي وهافيا كوناكري.