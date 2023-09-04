على غرار رونالدو.. بيرس مورغان يعرض على سانشو استضافته لإبعاده عن "كابوس تين هاغ"

تدخل الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان على خط الأزمة بين غادون سانشو، نجم مانشستر يونايتد، ومدربه الهولندي إريك تين هاغ.

واندلع سجال كلامي بين سانشو وتين هاغ، عقب مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال، التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، حيث أكد المدرب أن استبعاد غادون جاء بسبب تراجع مستواه البدني في التدريبات.

وهو الأمر الذي لم يتقبله سانشو ليخرج في بيان سريع عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ليرد على مدربه، قائلا: "رجاء لا تصدقوا كل ما تقرأوه. لن أسمح للناس بقول أشياء ليست حقيقية. لقد كنت أتصرف في التدريبات بشكل جيد للغاية خلال الأسبوع، أعتقد أن هناك أسبابا أخرى لهذه المسألة ولن أخوض فيها. لقد كنت كبش فداء لوقت طويل وهذا ليس عدلا".