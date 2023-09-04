على غرار رونالدو.. بيرس مورغان يعرض على سانشو استضافته لإبعاده عن "كابوس تين هاغ"
تدخل الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان على خط الأزمة بين غادون سانشو، نجم مانشستر يونايتد، ومدربه الهولندي إريك تين هاغ.
واندلع سجال كلامي بين سانشو وتين هاغ، عقب مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال، التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، حيث أكد المدرب أن استبعاد غادون جاء بسبب تراجع مستواه البدني في التدريبات.
وهو الأمر الذي لم يتقبله سانشو ليخرج في بيان سريع عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ليرد على مدربه، قائلا: "رجاء لا تصدقوا كل ما تقرأوه. لن أسمح للناس بقول أشياء ليست حقيقية. لقد كنت أتصرف في التدريبات بشكل جيد للغاية خلال الأسبوع، أعتقد أن هناك أسبابا أخرى لهذه المسألة ولن أخوض فيها. لقد كنت كبش فداء لوقت طويل وهذا ليس عدلا".
وقام بيرس مورغان بإعادة نشر تغريدة سانشو وعرض عليه استضافته في برنامجه كما فعل سابقا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائلا: "مرحبًا غادون، تعال لبرنامجي وسأخلصك من كابوس تين هاغ".
وكان الإعلامي البريطاني الشهير قد استضاف رونالدو في مقابلة شهيرة شن فيها النجم البرتغالي هجوما قاسيا على إدارة يونايتد والمدرب الهولندي تين هاغ.
النجم البرتغالي خرج للهجوم بعنف على مانشستر يونايتد وتهكم على حالة مرافق النادي والطريقة التي يُدار بها "الشياطين الحمر"، كما تحدث عن عدم احترامه لتين هاغ، لتنتهي أي فرصة لإحياء مسيرته من جديد في أولد ترافورد.
النتيجة الطبيعية لهذا اللقاء كانت قيام مانشستر بفسخ عقد اللاعب، لاستحالة دخوله النادي وتعامله بشكل طبيعي مع تين هاغ بعد هذه التصريحات، لينتقل إلى النصر السعودي.
وخسر يونايتد أمام آرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإنجليزي الممتاز.
مانشستر يونايتد تقدم عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة الـ 27، وتعادل آرسنال بقدم مارتن أوديغارد في الدقيقة الـ 28.
وسجل رايس هدف آرسنال الثاني في الدقيقة الـ 97، والثالث جاء بقدم غابرييل جيسوس في الدقيقة الـ 101.
الفوز رفع رصيد آرسنال إلى النقطة الـ 10 وارتقى للمركز الخامس، وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة الـ 6 وتراجع إلى المركز الـ11.