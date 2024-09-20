سيناريو كارثي يهدد علي معلول في الأهلي المصري

يواجه التونسي علي معلول، نجم الأهلي المصري، مصيرًا مجهولًا مع الفريق الأحمر في ظل عدم قيده في قائمة الفريق سواء المحلية أو الأفريقية.

وغاب علي معلول عن الملاعب، منذ شهر مايو الماضي، بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع جزئي في وتر أكيليس خلال مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشارت بعض التقارير إلى أن إدارة الأهلي ستقوم بقيد اللاعب المخضرم في شهر يناير المقبل، إلا أن هناك تقارير أخرى تؤكد رغبة السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق بضم مهاجم أجنبي خلال الانتقالات الشتوية.

ويضم الأهلي بين صفوفه 4 لاعبين أجانب هم: الثلاثي المغربي رضا سليم، ويحيى عطية الله، وأشرف داري، بجانب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، ويتبقى له مقعد للاعب أجنبي خامس، وفقًا للوائح الدوري المصري.

وترصد "إرم نيوز" ملامح مستقبل علي معلول مع الأهلي المصري في التقرير التالي:

قائمة الانتظار

يبدو الاقتراح الأقرب، حاليًا، داخل الأهلي وضع اللاعب في قائمة الانتظار حتى شهر يناير المقبل، وإن كان هذا المقترح سيعني تجديد عقد اللاعب لمدة موسم على الأقل.

وحال عدم قيد اللاعب سيحق له المطالبة بقيمة عقده كاملا (مليون و200 ألف دولار).

الداعمون لهذا الاقتراح يرون أن إصابة اللاعب في سنه الحالي (34 عامًا) تجعل عليه من الصعب أن يعود إلى مستواه المعهود، بالتالي الاتجاه الأقرب هو تقديره ماليًا، والرحيل عن النادي.

سيناريو الإعارة

ووفقًا لتقارير إعلامية أخرى، فقد يرحل معلول على سبيل الإعارة إلى أي نادٍ آخر في موسم الانتقالات في شهر يناير المقبل، ولكن لم يتم حسم الأمور بشكل نهائي.

ويأتي تفكير معلول في هذا السيناريو في ظل اقتناع اللاعب بأنه سيعود إلى الملاعب قبل شهر أو شهر ونصف الشهر من انتهاء العام الجاري، بينما تثار التكهنات بأن النادي الأقرب لضم اللاعب هو نادي فاركو.

بوادر أزمة

وذكرت تقارير أخيرة أن معلول عقد جلسة مع سامي قمصان، القائم بأعمال مدير الكرة، خلال الأيام الماضية، وتمت تهدئة اللاعب بشأن هذا الأمر، وذلك عقب ترضيته بمنحه نسبة المشاركة في عقده تقديرًا لمشواره الحافل مع الفريق الأحمر، وإلغاء ذلك البند في العقد الجديد للاعب.

وأشارت التقارير، إلى أن "اللاعب طلب من وكيله ضرورة البحث عن عرض للرحيل عن الأهلي في يناير، خاصة أنه ما زال يشعر بحالة من الاستياء الكبير، بعد شعوره بأنه سيكون خارج حسابات في الموسم الجديد، بعد ضم يحيى عطية الله.

بقاء معلول

والسيناريو الأخير للاعب هو البقاء، ولكن مع تغيير في مركزه في الموسم الجديد حال جاهزيته للمباريات وهو الدفع به في مركز الجناح الأيسر بجانب مشاركة يحيى عطية الله في مركز الظهير الأيسر.

وبدأ معلول رحلته مع الأهلي في 2016، قادمًا من صفوف الصفاقسي التونسي، وأصبح واحدًا من أساطير النادي الأهلي، حيث خاض مع الفريق الأحمر 287 مباراة في مختلف البطولات منذ التعاقد معه.

ونجح النجم التونسي في إحراز 51 هدفًا، وصناعة 83 آخر، كأعلى معدل للاعب أجنبي ارتدى قميص النادي الأهلي.

وحصد معلول مع النادي الأهلي 19 لقبًا محليًا وأفريقيًا، و3 برونزيات لبطولة كأس العالم للأندية.

وارتدى معلول شارة قيادة الأهلي لأول مرة في مسيرته في مباراة الجونة بالدوري المصري في شهر مايو الماضي.