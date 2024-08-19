أعلن نادي التعاون السعودي تعاقده مع اللاعب المغربي فيصل فجر في صفقة انتقال حر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي التعاون عبر منصة إكس بيانًا رسميًا أعلن خلاله التعاقد مع اللاعب المغربي صاحب الـ 36 عامًا.

وقال البيان "أنهى مجلس إدارة نادي التعاون برئاسة الدكتور سعود بن أحمد الرشودي إجراءات التوقيع مع اللاعب المغربي فيصل فجر لتمثيل الفريق في الموسم القادم".

ولعب فيصل فجر لعدة أندية أوروبية على رأسها كان الفرنسي بجانب إلتشي وديبورتيفو لاكورونا وخيتافي في الدوري الإسباني.

وخاض اللاعب المغربي تجربة مع سيفاس سبور التركي في الفترة بين 2020 إلى 2022 قبل انتقاله إلى صفوف نادي الوحدة السعودي.

وخاض فيصل فجر 51 مباراة دولية بقميص منتخب المغرب، وسجل 4 أهداف لأسود الأطلس.

وخسر التعاون مباراته الأولى في الموسم الكروي على يد النصر بنتيجة 0-2 في نصف نهائي كأس السوبر السعودي يوم الأربعاء الماضي.

ويلعب التعاون يوم الخميس المقبل ضد الفيحاء بالجولة الأولى من عمر دوري روشن للمحترفين.

وتعاقد نادي التعاون مع المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا لقيادة الفريق كما أبرم عدة صفقات لتدعيم صفوفه على رأسها البرازيلي فلافيو لاعب وسط طرابزون سبور التركي السابق.

وانضم أيضًا محمد الكويكبي بعد نهاية عقده مع نادي الاتفاق بجانب متعب المفرج لاعب الهلال وسلطان مندش جناح نادي الفيحاء.