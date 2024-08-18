اقتنص الهلال السوداني فوزًا مثيرًا من أنياب مضيفه الأهلي بنغازي الليبي بنتيجة 1-0، اليوم الأحد، على ملعب "شهداء بنينا" بمدينة بنغازي في مباراة الذهاب للدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا.

سجل الهدف اللاعب جان كلود في الدقيقة 70 من عمر المباراة بعد فاصل من الأخطاء الدفاعية للفريق الليبي.

وقطع الهلال السوداني خطوة مهمة نحو تأهله إلى دور الـ 32 بفوزه خارج دياره بقيادة مدربه الكونغولي فلوران إيبينغي.

في المقابل، حقق بيراميدز المصري فوزًا ساحقًا على حساب مضيفه جي كيه يو بطل زنزبار بسداسية دون رد في المرحلة ذاتها.

واتفق الفريقان على خوض اللقاءين في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة معقل نادي بيراميدز.

سجل أهداف بيراميدز اللاعب الكونغولي فيستون ماييلي والمغربي وليد الكرتي وإبراهيم عادل ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" بجانب ثنائية مهند لاشين.

وأصبح بيراميدز على أعتاب التأهل إلى دور الـ32 بهذا الفوز قبل لقاء الإياب على نفس الملعب.

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وأعفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" 5 أندية من خوض منافسات الدور التمهيدي وهي الأهلي المصري حامل لقب نسخة دوري الأبطال بجانب الترجي التونسي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي وبيترو دي لواندا الأنجولي.