استبعاد عبدالله عطيف من معسكر الأهلي السعودي في النمسا

كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي السعودي استبعد عبدالله عطيف من قائمة اللاعبين المغادرين للمعسكر المقام في النمسا، استعدادًا للموسم الجديد.

وكان عطيف انضم إلى الأهلي السعودي في عام 2023 عقب نهاية عقده مع الهلال، وشارك مع فريقه الجديد في مواجهة وحيدة، قبل أن يُصاب بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، وهي المرة الثالثة التي يتعرض فيها اللاعب للإصابة ذاتها بعد إصابتين خلال تمثيله للزعيم.

وكان يسعى عطيف، للتعافي من الإصابة التي ضربته مطلع الموسم الماضي، وذلك من أجل دعم وسط "الراقي"، بجانب العديد من اللاعبين الرائعين أمثال فرانك كيسي وغابرييل فيغا ومحمد المجحد، ولكن يبدو أن الإدارة قررت الاستغناء عن خدماته بعدم ضمه للقائمة المسافرة لمعسكر النمسا.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، فإن عبدالله عطيف لم يحضر ضمن البعثة المغادرة للمعسكر الخارجي.

وبدأ عطيف مسيرته الكروية مع نادي الشباب في 2011، وبعد عام واحد، خاض تجربة احترافية قصيرة مع لوليتانو البرتغالي، وفي 2013، انتقل إلى الهلال، إذ قضى معه نحو 10 أعوام.

وعانى متوسط الميدان من كثرة إصاباته خلال مسيرته مع الهلال؛ ما تسبب في قلة مشاركاته مع "الزعيم"، حيث خاض 173 مباراة في كل المسابقات، وحصد مع النادي العاصمي العديد من الألقاب، أبرزها الدوري السعودي 5 مرات، ودوري أبطال آسيا مرتان.

وتغادر بعثة الأهلي بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، إلى النمسا، اليوم الاثنين وسيلعب “الراقي” 3 مباريات ودية، ثم ينتقل الفريق لمدينة سالفلدن في الـ27 من يوليو الجاري، وهناك سيخوض وديتين.

وينهي فريق الأهلي، تحضيراته في النمسا، ويعود إلى مدينة جدة مجددًا في الـ6 من أغسطس المقبل، ليستعد لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وكان "الراقي" أنهى الموسم الماضي محتلًّا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين خلف الهلال والنصر، برصيد 65 نقطة.

ويبدأ فريق الأهلي، مباريات الموسم الجديد، بمواجهة الهلال، يوم الـ13 من أغسطس المقبل، في بطولة كأس السوبر السعودي على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية، بمدينة أبها.