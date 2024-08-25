كشفت تقارير إعلامية عن قرار جديد اتخذه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، بشأن مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي حصل على عرض سعودي، بإجمالي رواتب يتجاوز مليار يورو، مطلع هذا الشهر.

وفقًا لما ذكرته شبكة "ESPN"، فإن فينيسيوس جونيور اتخذ قرارًا بالانتظار حتى نهاية الموسم، بشأن تحديد مستقبله مع النادي الإسباني بعد العرض السعودي الضخم الذي تلقاه مؤخرا.

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وتواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع وكلاء اللاعب قبل بضعة أسابيع، لكنه لم يقدم عرضًا رسميًا، وكان الراتب المقترح للبرازيلي خلال المحادثات، يتراوح بين 300 مليون و350 مليون يورو سنويًا، مقابل الانضمام إلى الأهلي.

وأوضح مصدر لـESPN، أن ممثلي فينيسيوس لا يعتزمون فعلًا تجديد عقد اللاعب مع ريال مدريد في الوقت الحالي، لكنه أجل اتخاذ قراره، بشأن إمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي، حتى صيف 2025، نظرًا لرغبته في الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

وذكرت الشبكة أن هناك بعض الأمل، في أن يكون الريال أكثر استعدادًا للتفاوض على رسوم مخفضة، في عام 2025، عندما يبقى لفينيسيوس عامان فقط في عقده.

وأردف التقرير: "ممثلو فينيسيوس أخبروا ريال مدريد بأنهم غير مهتمين بتجديد العقد بالنظر لكون اللاعب يرغب دارسة خطوته المقبلة خلال هذا الموسم، كما أن عرض السعودية سيجعل فيني الرياضي صاحب الراتب الأعلى عالميًا".

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يذكر أن جونيور، لديه شرط جزائي في عقده مع ريال مدريد والذي ينتهي في 2027، تبلغ قيمته نحو مليار يورو.

وسيصبح فينيسيوس حال قبوله العرض السعودي الأعلى أجرًا في التاريخ وسيتجاوز النقل مبلغ الـ222 مليون يورو الذي دفعه باريس سان جيرمان لضم نيمار من برشلونة.

يذكر أن فينيسيوس كان قد انضم للميرنغي في صيف العام 2018 قادمًا من فلامنغو البرازيلي، ونجح خلال تلك السنوات في حصد 13 بطولة.