قام النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، بالتوقيع على قميص الغريم التقليدي مانشستر يونايتد، إذ كان يحمل اسم نجم الفريق السابق كريستيانو رونالدو، الذي رحل عن الفريق الموسم الماضي لينتقل إلى النصر السعودي.

والتقطت عدسات المصورين صورة لهالاند وهو يقوم بالتوقيع على قميص مانشستر يونايتد للجماهير التي احتشدت لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي أمام سيلتك الأسكتلندي الودية، فجر الأربعاء.

وقال العديد من المتابعين، إن موقف هالاند كان سيتغير ولم يكن سيوقع على قميص لنادي مانشستر يونايتد، ولكنه يكن تقديرا خاصا لرونالدو؛ لذلك لم يرفض التوقيع على قميص يحمل اسم الأسطورة البرتغالي.

وتلقى فريق مانشستر سيتي خسارة أمام سيلتك بنتيجة 4-3 في أولى مبارياته الودية استعدادًا للموسم الجديد 2024/2025.

ويتواجد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في أمريكا من أجل خوض جولة صيفية سيواجه خلالها ميلان، وبرشلونة، وتشيلسي وديًّا.

وخاض الفريق المباراة ببعض اللاعبين البدلاء مع تواجد إرلينغ هالاند، وجاك غريليش، وستيفان أورتيغا كلاعبين أصحاب خبرات.

في الشوط الأول، بدأ سيلتك بالتسجيل عن طريق اللاعب نيكولاس كون في الدقيقة 13، قبل التعادل من أوسكار بوب في الدقيقة 33.

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ثم عاد كون لتسجيل هدفٍ ثانٍ لصالح سيلتك في الدقيقة 36، وأضاف اللاعب كيوجو فوروهاشي الهدف الثالث في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول 3-1 للفريق الأسكتلندي.

في الشوط الثاني، أدرك السيتي التعادل بعد هدفين سجلهما ماكسيمو بيورني في الدقيقة 46 وهالاند في الدقيقة 57.

ولكن بالدقيقة 68، استطاع لويس بالما أن يسجل هدفًا رابعًا، لتنتهي المباراة بخسارة مانشستر سيتي أمام سيلتيك بنتيجة 4-3.