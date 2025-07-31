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رياضة

صفقة رائعة.. نجم بايرن ميونخ يوافق على الانتقال إلى النصر السعودي

صفقة رائعة.. نجم بايرن ميونخ يوافق على الانتقال إلى النصر السعودي
جواو فيليكس في تدريبات النصرالمصدر: حساب النصر على منصة X
سلمان العنزي
سلمان العنزي
31 يوليو 2025، 6:19 م

اتخذ أحد نجوم نادي بايرن ميونيخ الألماني، الذي يحظى باهتمام كبير من نادي النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، قراراً حاسماً بشأن انتقاله للدوري السعودي هذا الصيف.

وبحسب ما ذكره الصحفي سانتي أونا، فإن النصر في مفاوضات مع إدارة بايرن ميونيخ، لمحاولة تأمين خدمات النجم كيم مين جاي لاعب الفريق، في الموسم المقبل.

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 وقال الصحفي إن المحادثات بين وكيل أعمال كيم مين جاي والنصر السعودي لا تزال مستمرة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين حتى الآن.

وأشار الصحفي إلى أن اللاعب الكوري الجنوبي، البالغ من العمر 28 عاماً، أبدى موافقته على الانتقال إلى الدوري السعودي، وخوض تجربة كروية جديدة.

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 ووفق ما أورده، فإن الإسباني باو توريس، قلب دفاع أستون فيلا الإنجليزي، أيضاً ضمن قائمة المرشحين لنادي النصر، ضمن سعي الإدارة بقيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لتعزيز صفوف الفريق في الموسم الجديد.

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 وكان جيسوس قد أبدى رغبته، عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام تولوز الفرنسي، في التعاقد مع مدافع جديد، ليحل محل إيمريك لابورت، الذي أوشك على مغادرة الفريق.

تبلغ القيمة السوقية لكيم مين جاي نحو 40 مليون يورو، ويلعب لصفوف بايرن ميونيخ الألماني منذ يوليو 2023، قادمًا من نابولي الإيطالي.

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