وجهت دالما مارادونا، ابنة الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، نقدًا لاذعًا إلى غونزالو بيلات، لاعب منتخب ألمانيا للهوكي، بعد حديث له عن والدها.

غونزالو بيلات أرجنتيني الأصل، ويحمل الجنسية الألمانية، اختار قبل 6 أعوام اللعب باسم ألمانيا.

ولعبت الأرجنتين أمام ألمانيا في الدور ربع النهائي من منافسات الهوكي بأولمبياد باريس 2024، وفاز المنتخب الألماني بنتيجة 3-2، وعقب المباراة احتفل غونزالو بطريقة استفزت لاعبي الأرجنتين.

وبعد تلقيه وابلا من الانتقادات قال غونزالو: "آسف، كما قال مارادونا.. دعهم يستمرون في هذا الهراء".

وردت دالما مارادونا على تصريحات غونزالو قائلة: "هذا الأحمق لا ينطق إلا بهذيان".

وأضافت: "إنه لا يرتقي للرد عليه.. كل شخص حر في اختيار المنتخب الذي يلعب له، لكنه ليس من حقه أن يقول مثل هذه الأشياء".

وتابعت: "بيلات بعد أن تفوز بالمباراة ضدنا ترسل رسائل مستفزة إلى الأرجنتينيين.. هل أنت مجنون؟".