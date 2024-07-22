منذ أيام والصحافة العالمية تتحدث بشكل مكثف عن الفرنسي نغولو كانتي، نجم نادي الاتحاد السعودي، وتربطه بالرحيل عن "العميد"، سواء في اتجاه وست هام يونايتد الإنجليزي أو برشلونة الإسباني.

يأتي هذا بعد أيام من مستوياته الرائعة التي قدمها في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والتي أكد من خلالها قدرته الكبيرة على العطاء.

وبسبب تصريحات خرج بها كانتي نفسه خلال اليورو، يثير الفرنسي المزيد من الشكوك في قلوب جماهير الاتحاد بشأن مستقبله، حيث أكد أنه لم يغلق باب العودة لأوروبا أبدًا.

حتى أن بعض التقارير أكدت أن الاتحاد لا يمانع فكرة الرحيل طالما سيحصل على المقابل المالي المناسب من تلك الصفقة، والذي لن يقل عن 35 مليون يورو.

لكن ماذا لو عاد فعلًا إلى القارة العجوز؟ من هي الأسماء التي تستطيع أن تعوض رحيله؟ ذلك ما نطرحه في التقرير التالي:

برونو غيماريش

يعد النجم البرازيلي لفريق نيوكاسل يونايتد ضمن أفضل لاعبي خط الوسط المدافعين في العالم في السنوات الماضية.

غيماريش وصلت قيمته السوقية إلى 85 مليون يورو، وهو رابع أغلى لاعب في مركز وسط الملعب المدافع في العالم خلف رودري، نجم مانشستر سيتي، وديكلان رايس، لاعب آرسنال، وأوريليان تشواميني، لاعب ريال مدريد.

الصفقة لن تكون سهلة على الإطلاق، نظرًا إلى أن البرازيلي لديه عقد مستمر حتى 2028 كان جدده قبل أقل من تسعة أشهر، بالتحديد في أكتوبر الماضي، لكنه سيكون بديلًا مثاليًا لكانتي بخصائص بدنية وعمرية أفضل.

أمادو أونانا

كان البلجيكي من نجوم قلة في منتخب بلاده قدموا مستويات مقنعة في بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة التي أقيمت في ألمانيا.

يعد لاعب إيفرتون أيضًا من ضمن أفضل الشباب في ذلك المركز حول العالم، إن لم يكن أفضلهم بالنسبة لبعضهم، ولا يزاحمه سوى موسيس كايسيدو، لاعب تشيلسي، وجواو نيفيز، نجم بنفيكا، وربما من بعيد مانويل أوغارتي، نجم باريس سان جيرمان في الفئة العمرية ذاتها.

صفقة ضم أونانا يجب ألّا تكون صعبة على الاتحاد في ظل انتهاء عقده بحلول العام القادم؛ ما يعني أنه سيكون صيدا سهلا في الانتقالات.

مارتن زوبيميندي

حصد زوبيميندي لقب كأس الأمم الأوروبية مؤخرًا مع المنتخب الإسباني، بعد أربع مباريات خاضها في اليورو وقدم فيهم مستويات طيبة للغاية.

ويتبقى في عقده مع ريال سوسييداد موسمان فقط؛ ما يعني أن رحيله يجب ألّا يكون صعبًا للغاية، بالأخص أن قيمته السوقية 50 مليون يورو فقط.

سفيان أمرابط

أكد فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، وخبير سوق الانتقالات، أن مانشستر يونايتد لا يعتزم تفعيل بند شراء النجم المغربي سفيان أمرابط من فيورنتينا؛ ما يفتح الباب نحو ضم صاحب الـ27 عامًا في دوري روشن.

أمرابط يملك خصائص تشبه إلى حد بعيد كانتي، ولا يتوقف عن العمل وما قدمه في كأس العالم 2022 في قطر لا يزال حديث الجميع.

ينتهي عقد أمرابط خلال عام واحد فقط، ويجب ألا يشكل ضمه الكثير من المتاعب بالنسبة للاتحاد.

توماس بارتي

ينتهي عقد نجم آرسنال هو الآخر بحلول صيف 2025 ولا يبدو أن المدرب ميكيل أرتيتا ينوي الاعتماد عليه إلى حد بعيد في الموسم المقبل.

بارتي لعب 14 مباراة في الدوري الإنجليزي فقط بالموسم الماضي، بعد 33 في الموسم الذي سبقه، لذلك من المرجح أن يقبل آرسنال بأي عرض جيد يصل إليه.