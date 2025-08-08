 الأمم المتحدة: ندعو إلى وقف الخطة الإسرائيلية بشأن غزة فورا

سر حذف مبلغ الصفقة.. أوليكساندريا الأوكراني يرضخ لنادي الزمالك

خوان ألفينا بيزيراالمصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
08 أغسطس 2025، 7:46 ص

رضخ نادي أوليكساندريا الأوكراني إلى رغبة إدارة  الزمالك بعد إتمام صفقة انتقال اللاعب البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا إلى الفريق المصري.

وأعلن الزمالك انضمام بيزيرا صاحب الـ 22 عاماً قادماً من الفريق الأوكراني قبل ساعات من غلق باب الانتقالات في الدوري المصري أمس الأول الأربعاء.

 وأعلن النادي الأوكراني بيع لاعبه مقابل مليون و800 ألف يورو بجانب بعض المكافآت وهو ما أثار جدلاً في الأوساط الكروية المصرية خاصة أن قيمة الصفقة تبدو أكبر مما تم الترويج لها.

 وحذف النادي الأوكراني بشكل مفاجئ قيمة الصفقة من بيانه الرسمي في خطوة تبدو بالاتفاق مع إدارة الزمالك.

ورضخت إدارة نادي أوليكساندريا إلى رغبة مسؤولي الزمالك في حذف قيمة الصفقة من البيان الرسمي.

وكان الزمالك قد تعاقد مع 10 صفقات جديدة لتدعيم صفوفه بضم المغربي عبد الحميد معالي والأنغولي شيكو بانزا والثنائي الفلسطيني عدي الدباغ وآدم كايد بخلاف بيزيرا.

وانضم أيضاً الحارس المهدي سليمان وأحمد شريف وعمرو ناصر ومحمد إسماعيل وأحمد ربيع.

ويفتتح الزمالك مشواره في الدوري المصري مساء اليوم الجمعة بلقاء سيراميكا كليوباترا بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

