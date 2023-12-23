ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يتعادل أمام ساليرنيتانا ويبتعد عن الصدارة
واصل نادي ميلان نزيف النقاط في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد أن تعادل أمام مضيفه ساليرنيتانا 2-2، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي.
تقدم ميلان عن طريق فيكايو توموري في الدقيقة 17، قبل أن يدرك ساليرنيتانا التعادل عبر فيدريكو فازيو (42).
وفي الدقيقة 63، سجل أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني لساليرنيتانا، فيما سجل لوكا يوفيتش هدف التعادل القاتل لميلان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.
ورفع ميلان رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع ساليرنيتانا رصيده إلى 9 نقاط في المركز 20 والأخير بجدول ترتيب الفرق.
وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، فاز فيورنتينا على مضيفه مونزا 1-0.
وسجل لوكاس بلتران الهدف الوحيد لفيورنتينا في الدقيقة السابعة.
ورفع فيورنتينا رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد مونزا عند 21 نقطة في المركز 11.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي:
ترتيب الدوري الإيطالي