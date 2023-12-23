ترتيب الدوري الإيطالي: ميلان يتعادل أمام ساليرنيتانا ويبتعد عن الصدارة

تقدم ميلان عن طريق فيكايو توموري في الدقيقة 17، قبل أن يدرك ساليرنيتانا التعادل عبر فيدريكو فازيو (42).

وفي الدقيقة 63، سجل أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني لساليرنيتانا، فيما سجل لوكا يوفيتش هدف التعادل القاتل لميلان في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

ورفع ميلان رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع ساليرنيتانا رصيده إلى 9 نقاط في المركز 20 والأخير بجدول ترتيب الفرق.