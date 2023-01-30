مرتضى منصور: مجلس إدارة الزمالك سيناقش عودة فيريرا
يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك عودة البرتغالي جوسفالدو فيريرا لمنصبه كمدير فني للفريق الأبيض مرة أخرى، بعد إقالته بأقل من أسبوع.
الزمالك حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أعلن انفصاله عن مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا بعدما عمق غزل المحلة جراحه بالفوز عليه 2-1، يوم الثلاثاء الماضي.
وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية، مساء يوم الأحد: "مجلس إدارة الزمالك سيجتمع لدراسة عودة جوسفالدو فيريرا لقيادة الفريق مرة أخرى، بناء على اقتراح أسامة نبيه مدرب الفريق الحالي".
وأضاف مرتضى: "سنعقد اجتماعًا طارئًا لمجلس إدارة الزمالك الإثنين لمناقشة عودة فيريرا مرة أخرى بناء على طلب أسامة نبيه".
وقرر الزمالك توجيه الشكر لفيريرا وجهازه المعاون من الأجانب، بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية، وتعيين أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول.
ولم يحقق الزمالك أي انتصار خلال ست مباريات لعبها في 2023 وودع كأس مصر أمام بيراميدز.
وكان الزمالك أعاد المخضرم فيريرا إلى منصب المدرب خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون في مارس/ آذار 2022.
وقاد فيريرا، مدرب بورتو وبنفيكا والسد القطري سابقا، الزمالك في موسم 2014-2015 وتوج معه بثنائية الدوري والكأس.
ويتمتع فيريرا بخبرة تدريبية طويلة وكانت أبرز نجاحاته مع بورتو الذي قاده لثلاثة ألقاب متتالية بالدوري البرتغالي، بجانب الكأس المحلية مرتين بين 2007 و2009.
وحقق الزمالك فوزه الأول في آخر 6 مباريات ليتفوق 2-1 على فيوتشر، الأحد، ويصبح رابعًا في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في مباراته الأولى تحت قيادة المدرب أسامة نبيه.
سجل التونسي سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الأول في الدقيقة 14، وتعادل مروان محسن لفيوتشر في الدقيقة 24 من خطأ دفاعي كارثي لمحمد عبدالغني مدافع الزمالك.
ونجح سيف الدين الجزيري في التقدم مرة أخرى للأبيض، وتسجيل الهدف الثاني للزمالك من تسديدة قوية في الدقيقة 34.
وهذه أول مباراة للزمالك بعد إقالة البرتغالي جيزوالدو فيريرا وتعيين مساعده السابق نبيه في منصب الرجل الأول، ليحقق بطل الدوري في آخر موسمين فوزه الأول منذ انتصاره 3-1 على الإسماعيلي في 29 ديسمبر كانون الأول الماضي.
وأصبح رصيد الزمالك 29 نقطة من 16 مباراة، وبفارق نقطتين خلف بيراميدز وفيوتشر، ويتصدر الأهلي الدوري وله 37 نقطة من 15 مباراة لكن تأجلت مباراته هذه الجولة لارتباطه بكأس العالم للأندية.