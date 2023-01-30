مرتضى منصور: مجلس إدارة الزمالك سيناقش عودة فيريرا

ولم يحقق الزمالك أي انتصار خلال ست مباريات لعبها في 2023 وودع كأس مصر أمام بيراميدز.

وكان الزمالك أعاد المخضرم فيريرا إلى منصب المدرب خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون في مارس/ آذار 2022.

وقاد فيريرا، مدرب بورتو وبنفيكا والسد القطري سابقا، الزمالك في موسم 2014-2015 وتوج معه بثنائية الدوري والكأس.

ويتمتع فيريرا بخبرة تدريبية طويلة وكانت أبرز نجاحاته مع بورتو الذي قاده لثلاثة ألقاب متتالية بالدوري البرتغالي، بجانب الكأس المحلية مرتين بين 2007 و2009.

وحقق الزمالك فوزه الأول في آخر 6 مباريات ليتفوق 2-1 على فيوتشر، الأحد، ويصبح رابعًا في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في مباراته الأولى تحت قيادة المدرب أسامة نبيه.

سجل التونسي سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الأول في الدقيقة 14، وتعادل مروان محسن لفيوتشر في الدقيقة 24 من خطأ دفاعي كارثي لمحمد عبدالغني مدافع الزمالك.

ونجح سيف الدين الجزيري في التقدم مرة أخرى للأبيض، وتسجيل الهدف الثاني للزمالك من تسديدة قوية في الدقيقة 34.

وهذه أول مباراة للزمالك بعد إقالة البرتغالي جيزوالدو فيريرا وتعيين مساعده السابق نبيه في منصب الرجل الأول، ليحقق بطل الدوري في آخر موسمين فوزه الأول منذ انتصاره 3-1 على الإسماعيلي في 29 ديسمبر كانون الأول الماضي.

وأصبح رصيد الزمالك 29 نقطة من 16 مباراة، وبفارق نقطتين خلف بيراميدز وفيوتشر، ويتصدر الأهلي الدوري وله 37 نقطة من 15 مباراة لكن تأجلت مباراته هذه الجولة لارتباطه بكأس العالم للأندية.