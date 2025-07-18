رسميًا.. نادي الاتحاد السعودي يضم حامد الغامدي بشكل نهائي

أعلن نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك لكرة القدم تعاقده مع حامد الغامدي بشكل دائم حتى 2030 قادما من الاتفاق.

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وتوج الاتحاد بقيادة المدرب الفرنسي لوران بلان بلقب الدوري المحلي وكأس ملك السعودية الموسم الماضي.

وقال الاتحاد عبر حسابه على منصة إكس: "حامد الغامدي اتحاديا حتى 2030".

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وانتقل الغامدي (26 عاما) إلى الاتحاد على سبيل الإعارة من الاتفاق منذ يناير 2024، فيما انتهت فترة إعارته بنهاية الشهر الماضي ليقرر النادي التعاقد معه بشكل نهائي.

وخاض الغامدي 17 مباراة مع الاتحاد سجل فيها هدفا واحدا وصنع مثله.

ويخوض الاتحاد معسكرا خارجيا حاليا في إسبانيا استعدادا للموسم الجديد الذي يبدأ الشهر المقبل بكأس السوبر المحلية.

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وأوقعت قرعة كأس السوبر الاتحاد في مواجهة النصر في الدور قبل النهائي.

وتُقام نسخة هذا العام من كأس السوبر السعودية في هونج كونج في الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل، وفي حال انتهاء أي مباراة بالتعادل يحتكم الفريقان لركلات الترجيح مباشرة دون خوض وقت إضافي.