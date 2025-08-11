موقف يوسف بلايلي من المشاركة مع الترجي في الجولة الثانية بالدوري التونسي

يسعى مسؤولو الترجي التونسي لتطويق الخلاف مع نجم الفريق ولاعبه الجزائري يوسف بلايلي بعد أسبوع صاخب وتصعيد في علاقة اللاعب بفريقه قبل يوم من انطلاق الدوري التونسي للمحترفين السبت الماضي.

وتغيب بلايلي (32 عاما) عن تشكيلة الترجي في الجولة الأولى من الدوري يوم السبت الماضي ضد مستقبل قابس والتي سقط خلالها الفريق في تعادل مخيب للآمال (0 ـ0).

وفيما أكد الترجي أن غياب نجمه الجزائري عن مستهل مشاركة الفريق في الدوري يعود إلى أسباب صحية، تداولت الكثير من المصادر خبر خلاف حاد بين اللاعب وفريقه بسبب العقوبة المالية المفروضة عليه بعد العودة بشكل متأخر إلى التدريبات.

أخبار ذات علاقة سرّ مثير وراء مقاطعة يوسف بلايلي للترجي التونسي

وأفادت مصادر خاصة لـ"إرم نيوز" أن قرار إدارة الترجي فرض عقوبة مالية على بلايلي مثل كل اللاعبين الذين تأخروا عن العودة، أثار حفيظة اللاعب الجزائري الذي طالب باستثنائه من العقوبة خصوصا أنه شارك في مباراة نهائي السوبر ضد الملعب التونسي.

أخبار ذات علاقة بيان غامض.. الترجي التونسي يردّ على شائعات عودة الأزمة مع يوسف بلايلي

وقبل مباراة القمة في الجولة الثانية من الدوري التونسي للمحترفين بين الترجي والاتحاد المنستيري يوم الجمعة القادم، تسعى بعض الأطراف في الترجي إلى رأب الصدع بين المدرب ماهر الكنزاري ولاعبه وضم الأخير للتدريبات استعدادا للمشاركة في المباراة.

وقالت مصادر خاصة لـ"إرم نيوز" إن يوسف بلايلي سيكون على الأرجح في قائمة فريقه لمباراة الاتحاد المنستيري ولكن مشاركته أساسيا ستكون رهينة جاهزيته البدنية بعد أن تخلف عن تدريبات الفريق نهاية الأسبوع الماضي.

أخبار ذات علاقة الإفريقي يهزم المرسى وتعادل محبط للترجي في افتتاح الدوري التونسي

وأضافت أن أهل القرار في الترجي وافقوا على عودة النجم الجزائري للتدريبات فيما منحوا المدرب ماهر الكنزاري الكلمة الأخيرة في الدفع به أساسيا في مواجهة المنستيري بالجولة الثانية من الدوري أو الإبقاء عليه على دكة البدلاء.

وينتظر أن يستأنف لاعبو الترجي التدريبات اليوم الاثنين استعدادا للجولة الثانية التي يطمحون خلالها إلى تحقيق الفوز الأول في الدوري.