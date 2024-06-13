مونزا الإيطالي يجمع أليساندرو نيستا وأدريانو غالياني من جديد

عيّن نادي مونزا الناشط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي اليوم الأربعاء النجم السابق لمنتخب إيطاليا وناديي لاتسيو وميلان، أليساندرو نيستا مدربًا للفريق في الموسم المقبل، خلفًا لرافاييلي بالادينو.

ووقع نيستا (48 عامًا)، الذي ساهم في تتويج إيطاليا بلقب مونديال 2006، والوصول لنهائي يورو 2000، عقدًا لمدة عام واحد يجدد تلقائيًا لموسم آخر وفقًا لشروط محددة، وسيحل مكان بالادينو الذي رحل لتدريب فيورنتينا.

وبدأ نيستا مسيرته التدريبية مع إنتر ميامي الأمريكي عام 2015 وبعدها تولى تدريب بيروجيا وفروزينوني وريجانا في دوري الدرجة الثانية الإيطالية بينما سيكون تدريب نادي مونزا، حديث العهد بالدرجة الأولى، أول مهمة تدريبية للنجم السابق للكرة الإيطالية في دوري الدرجة الأولى.