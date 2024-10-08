الاتحاد الإيراني لكرة القدم يرد على أزمة مواجهة منتخب قطر

رفض الاتحاد الإيراني لكرة القدم طلب نظيره الآسيوي بشأن الأزمة التي تواجه إقامة مباراة الجولة الرابعة في تصفيات كأس العالم 2026 أمام المنتخب القطري.

وذكرت تقارير أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب من نظيره الإيراني اختيار مكان آخر خارج إيران لاستضافة مباراة الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم أمام قطر.

وكان من المقرر أن يحل المنتخب القطري ضيفًا على نظيره الإيراني، يوم الثلاثاء المقبل، لكن الاتحاد الآسيوي قرر عدم لعب المباراة داخل إيران.

وأوضحت التقارير أن خطاب الاتحاد الآسيوي تضمن 3 خيارات بديلة، أولها تبديل موعدي الذهاب والإياب بين المنتخبين على أن يلعب (الذهاب في قطر والإياب في إيران).

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والاختيار الثاني هو إقامة المباراة في مدينة دبي في الإمارات، كما وضع الاتحاد الآسيوي للاتحاد الإيراني إمكانية اختيار لعب المباراة في مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان، التي سيلعب فيها مباراة الجولة الثالثة ضد أوزبكستان قبل لقاء قطر بأيام.

وجاء رد الاتحاد الإيراني، اليوم الثلاثاء، وفقًا لما ذكرته شبكة "بي إن سبورتس"، برفض لعب المباراة في بلد ثالث.

وأوضح التقرير، أن "الاتحاد الإيراني طلب تغيير موعد مباراتي الذهاب والإياب، بحيث يكون لقاء الذهاب في قطر والإياب في إيران".

وتقام مباريات الجولة الثالثة من الدور الأخير المؤهل لمونديال 2026، يوم الخميس المقبل، إذ يستقبل منتخب قطر نظيره قرغيزستان، بينما يلعب المنتخب الإيراني ضد نظيره الأوزبكي.

يذكر أن منتخب إيران يحتل الوصافة برفقة أوزبكستان برصيد 6 نقاط من مباراتين، بينما يحتل المنتخب القطري المركز الخامس في المجموعة بنقطة واحدة.