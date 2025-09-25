برشلونة والهلال والعين.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ترامب: سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا
تشهد اليوم الخميس مجموعة من المواجهات الكروية المثيرة ضمن منافسات الدوري الإسباني، ودوري روشن، وأخيرًا دوري أدنوك.
وتتجه الأنظار إلى مواجهة برشلونة خارج ملعبه أمام ريال أوفييدو في لقاء يعد مهماً لكلا الفريقين في الدوري الإسباني، حيث يسعى برشلونة لمواصلة سلسلة الانتصارات والاقتراب أكثر من الصدارة.
كما تقام اليوم ثلاث مواجهات ضمن منافسات دوري روشن السعودي، إذ يلتقي الخليج مع التعاون، بينما يواجه الشباب نظيره الخلود، قبل أن تختتم المباريات بمواجهة منتظرة بين الهلال والأخدود.
في دوري أدنوك، يلتقي شباب الأهلي ضد فريق العين في قمة مرتقبة، كما يشهد اليوم مواجهة قوية بين الوصل والشارقة.
ريال أوفييدو * برشلونة (10:30 مساءً) - beIN Sports 1HD
الخليج * التعاون (6:10 مساءً) ثمانية 3 HD
الشباب * الخلود (6:25 مساءً) ثمانية 2 HD
الهلال * الأخدود (9:00 مساءً) ثمانية HD 1
شباب الأهلي * العين (5:15 مساءً) قناة أبوظبي الرياضية
الوصل * الشارقة (7:15 مساءً) قناة أبوظبي الرياضية