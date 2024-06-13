منتخب هولندا يستدعي لاعبًا جديدًا لليورو

انضم المهاجم غوشوا زيركزي إلى تشكيلة منتخب هولندا في بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم التي تنطلق في ألمانيا غدًا الجمعة.

وجاء انضمام زيركزي بعد ساعات فقط من إعلان المدرب رونالد كومان، أنه لا يشعر بالحاجة إلى استدعاء لاعب آخر والوصول إلى الحد الأقصى للقائمة البالغ 26 لاعبًا للبطولة القارية.

وكان زيركزي (23 عامًا) جزءًا من التشكيلة الأولية للمنتخب الهولندي لكنه خرج منها بسبب الإصابة.

لكن بعد تعافيه حصل على فرصة بعد المخاوف من الإصابة خلال التدريبات أمس الأربعاء، عندما اضطر براين بروبي إلى تلقي علاج في عضلات الفخذ الخلفية بعد التحامه مع المدافع ماتياس دي ليخت.