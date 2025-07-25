أغلى 10 لاعبين في العالم

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

كشف موقع " Football Benchmark " عن أغلى 10 لاعبين في عالم كرة القدم من حيث القيمة السوقية.

وتصدر الترتيب النجم الإسباني الشاب لامين يامال مهاجم برشلونة بقيمة سوقية بلغت 279.7 مليون يورو.

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وجدد يامال صاحب الـ 18 عامًا عقده مؤخرًا مع برشلونة حتى 2031، وحصل على القميص التاريخي رقم 10 الذي ارتداه من قبل الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة النادي بجانب البرازيلي رونالدينيو والأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.

ويتقدم لامين يامال على الفرنسي كليان مبابي مهاجم ريال مدريد الذي تبلغ قيمته السوقية 236.9 مليون يورو في المركز الثاني.

ويحتل المركز الثالث اللاعب النرويجي إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بقيمة تبلغ 182.6 مليون يورو متفوقًا على اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني الذي تبلغ قيمته السوقية 174.5 مليون يورو.

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وجاء البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، في المركز الخامس بقيمة 171.5 مليون يورو.

ويتصدر الدوري الإسباني القائمة بحضور 6 لاعبين ثم الدوري الإنجليزي بحضور 3 لاعبين.

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وفيما يلي قائمة أغلى 10 لاعبين قيمة سوقية:

1- الإسباني لامين يامال (برشلونة) – 242.5 مليون جنيه إسترليني

2- الفرنسي كليان مبابي (ريال مدريد) – 205.5 مليون جنيه إسترليني

3- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 158.4 مليون جنيه إسترليني

4- الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد) – 151.3 مليون جنيه إسترليني

5- البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – 148.7 مليون جنيه إسترليني.

6- الإنجليزي بوكايو ساكا (آرسنال) - 135 مليون جنيه إسترليني

7- الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ) – 133.6 مليون جنيه إسترليني

8- الألماني فلوريان فيرتز (ليفربول) - 125 مليون جنيه إسترليني

9- الإسباني بيدري (برشلونة) – 114.3 مليون جنيه إسترليني

10- الأوروغوياني فيدي فالفيردي (ريال مدريد) - 110 ملايين جنيه إسترليني