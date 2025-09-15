عبد الإله العمري يواصل تصرفاته المثيرة للجدل مع النصر (فيديو)

يواصل عبد الإله العمري، لاعب نادي النصر السعودي، تصرفاته المثيرة للجدل، بعد رفض انتقاله الدائم إلى الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ورفض النصر انتقال مدافعه عبد الإله العمري، بشكل نهائي إلى الاتحاد، ليتوقف الملف تمامًا مع إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، بعد مفاوضات مطوّلة بين الناديين انتهت دون اتفاق.

إدارة النصر تمسكت ببقاء اللاعب في صفوف الفريق، رغم مشاركته مع الاتحاد في الموسم الماضي بنظام الإعارة، وقيامه بأداء مميز مع الفريق الجداوي.

تصرف مثير في مباراة الخلود

ظهر عبد الإله مجددًا بتصرف مثير للجدل خلال مباراة النصر أمام الخلود أمس الأحد، في ختام الجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض 2-0 بهدفي ساديو ماني (52) وإنريكي مارتينيز (81).

المباراة شهدت لحظة حاسمة عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الخلود، لكن ميزيان ماوليدا فشل في التسجيل بعد تألق الحارس راغد النجار الذي تصدى لها.

ورغم أهمية اللحظة، لم يظهر العمري أي رد فعل احتفالي سواء مع تصدي الحارس أو عقب تسجيل هدف فريقه الثاني.

موقف متكرر

غياب العمري عن الاحتفال لم يكن الأول من نوعه، إذ تكرر الأمر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الموسم الماضي أمام الاتحاد، حين ظهر على مقاعد البدلاء دون أن يشارك زملاءه فرحتهم بالهدف الثاني الذي سجله البرتغالي جواو فيليكس.