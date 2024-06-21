يامال يطالب برشلونة بالتعاقد مع نجم منتخب إسبانيا
كشف النجم الإسباني الواعد لامين يامال عن رغبته في أن يتعاقد فريقه الحالي نادي برشلونة مع متوسط هجوم منتخب إسبانيا نيكو ويليامز المنتمي إلى أتلتيك بيلباو.
وقال يامال الذي أصبح يوم السبت الماضي أصغر لاعب يشارك في تاريخ نهائيات كأس أمم أوروبا، بعمر 16 عاماً و338 يوماً، إنه يتطلع لأن يكون مهاجم أتلتيك بيلباو البالغ من العمر 21 عاما أحد زملائه القادمين في نادي برشلونة خلال الموسم المقبل.
وتابع في تصريحات إعلامية: "أنا ونيكو أصدقاء، كثيرا ما نلعب معا كلما وجدنا أنفسنا معا في معسكر المنتخب وكثيرا ما كنت أتغلب عليه في كل الألعاب التي نتنافس فيها داخل غرفتنا."
وأضاف يامال الذي قاد مع ويليامز منتخب لاروخا إلى الفوز (1 ـ 0) على إيطاليا والعبور لثمن نهائي اليورو: "أطمح أن أشاركه غرفة تبديل الملابس في برشلونة، نيكو هو لاعب كبير وأتمنى أن يكون معي في الفريق كما في المنتخب، هو يملك إمكانيات هجومية لافتة وسيكون التعاقد معه شيئا رائعا لنادينا".
وذكرت تقارير إخبارية إن إدارة برشلونة لن تمر مرور الكرام على تصريحات يامال رغم أن التعاقد مع المهاجم الهداف في بيلباو سيكلفها دفع مبلغ يقارب 60 مليون يورو.
ويعد نيكو ويليامز من المهاجمين الصاعدين في الدوري الإسباني مع أتلتيك بيلباو، في موسمه الثالث مع النادي بعد صعوده للفريق الأول في موسم 2021 ـ 2022.
وبدأ ويليامز مسيرته الكروية مع أوساسونا في بداية مشواره قبل انتقاله إلى أتلتيك بيلباو في سن الخامسة عشرة، قبل أن يصعد للفريق الأول ويرتبط بعقد مع النادي حتى 30 يونيو 2027.
وخلال موسم 2023 ـ 2024 خاض المهاجم الشاب 39 مباراة وسجل 8 أهداف كما صنع 19 هدفا في كل المسابقات، كما لعب مع إسبانيا 16 مباراة وسجل هدفين.
يشار إلى أن المستوى اللافت الذي ظهر به كل من يامال وويليامز في مواجهة إيطاليا أثار التفاعل بشكل لامحدود على منصات التواصل فيما اعتبر الكثير من المتابعين أن هذا الثنائي سيصنع ربيع المنتخب الإسباني في السنوات المقبلة.