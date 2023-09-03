ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يقسو على فيورنتينا برباعية (فيديو)
حقق إنتر ميلان فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي بعد فوزه العريض بنتيجة 4/0 على ضيفه فيورنتينا في الجولة الثالثة من الكالتشيو اليوم الأحد.
وعلى ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) افتتح الفرنسي ماركوس تورام التسجيل لإنتر ميلان في الدقيقة 23 من ضربة رأس بعد كرة عرضية من فيديريكو ديماركو.
وأضاف المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة 53 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من ماركوس تورام.
ووقّع التركي هاكن كالهانغولو ثالث أهداف إنتر ميلان في الدقيقة 58 وجاء من ضربة جزاء.
وعاد لاوتارو مارتينيز ليسجل الهدف الشخصي الثاني، والرابع لإنتر ميلان في الدقيقة 73 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من خوان كوادرادو.
وبعد الفوز على مونزا وهيلاس فيرونا وفي كل مرة 2/0 اكتسح إنتر ميلان ضيفه فيورنتينا ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر جول الترتيب مع ميلان.
بينما يملك فيورنتينا 4 نقاط من فوزين، وتعادل، وخسارة.
وفي وقت لاحق يلعب يوفنتوس مع إمبولي.
وتتوقف منافسات الدوري الإيطالي بسب فترة التوقف الدولي، على أن تستأنف المسابقة، يوم 16 سبتمبر، حيث يلعب يوفنتوس مع لاتسيو، وإنتر ميلان مع ميلان، وجنوة مع نابولي، في أبرز مباريات الجولة الرابعة.