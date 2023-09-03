ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يقسو على فيورنتينا برباعية (فيديو)

وبعد الفوز على مونزا وهيلاس فيرونا وفي كل مرة 2/0 اكتسح إنتر ميلان ضيفه فيورنتينا ليرفع رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر جول الترتيب مع ميلان.

بينما يملك فيورنتينا 4 نقاط من فوزين، وتعادل، وخسارة.

وفي وقت لاحق يلعب يوفنتوس مع إمبولي.

وتتوقف منافسات الدوري الإيطالي بسب فترة التوقف الدولي، على أن تستأنف المسابقة، يوم 16 سبتمبر، حيث يلعب يوفنتوس مع لاتسيو، وإنتر ميلان مع ميلان، وجنوة مع نابولي، في أبرز مباريات الجولة الرابعة.