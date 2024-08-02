أعلن نادي لوس أنجلوس الأمريكي تعاقده مع الفرنسي أوليفييه جيرو في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع فريق ميلان الإيطالي.

ووقع اللاعب صاحب الـ 37 عامًا عقدًا يمتد حتى يوم 31 ديسمبر 2025 مع الفريق الأمريكي ليدافع عن ألوانه بعد مسيرة حافلة في الملاعب الأوروبية.

ولعب جيرو في صفوف جرينبول وتورز ومونبيليه في الدوري الفرنسي قبل رحيله إلى آرسنال الإنجليزي في صيف 2012.

وقضى جيرو 6 أعوام تقريبًا مع آرسنال قبل الرحيل إلى تشيلسي الإنجليزي في يناير 2018 ثم انضم إلى ميلان الإيطالي في صيف 2021.

وحقق جيرو مع منتخب فرنسا لقب كأس العالم 2018 وسجل للديوك 57 هدفًا خلال 137 مباراة دولية.

وقال جيرو في المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام إنه عاش الضغوط في تجاربه التي قضاها في العديد من الأندية.

وأوضح أنه يحب الضغوط ويجيد التعامل معها ولا يخشاها ويريد أن يحقق النجاحات مع لوس أنجلوس في تجربته القادمة.

وسيزامل جيرو في فريقه الجديد هوغو لوريس حارس مرمى منتخب فرنسا السابق والذي لعب لسنوات في نادي توتنهام الإنجليزي قبل رحيله إلى الدوري الأمريكي.

ويحتل لوس أنجلوس المركز الثاني في الدوري الأمريكي برصيد 47 نقطة من 24 مباراة خلف لوس أنجلوس غالاكسي بفارق نقطتين.