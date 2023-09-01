بسبب القُبلة.. المحكمة الرياضية الإسبانية تفتح تحقيقا مع روبياليس

لكن المحكمة لم تقرر فتح قضية في "سوء تصرف خطير جدا"، ما يعني أن المجلس الوطني للرياضة لن يتمكن من إيقاف روبياليس عن منصبه أثناء فترة التحقيق.

وأثيرت عاصفة من الانتقادات ضد روبياليس بعد أن قبّل اللاعبة جيني إيرموسو على شفتيها عقب فوز إسبانيا على إنجلترا في نهائي كأس العالم للسيدات في سيدني.

وأوقف الاتحاد الدولي (الفيفا) روبياليس ومنعه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم خلال ثلاثة أشهر، لكن المجلس الوطني للرياضة قال إنه سيستمر في تحقيقه الخاص.

ورفض روبياليس الاستقالة، وقال إن القبلة كانت بالتراضي، بينما قالت إيرموسو إنها لم توافق على القبلة وشعرت بأنها "تعرضت لهجوم وضحية اعتداء".