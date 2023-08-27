تقرير: محمد صلاح يخوض آخر مبارياته مع ليفربول غدا قبل الانضمام للاتحاد (فيديو)
كشفت القنوات الرياضية السعودية أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يقترب بقوة من الانضمام لنادي الاتحاد السعودي.
محمد صلاح يتبقى له عامان في عقده مع ليفربول، حيث وقّع على عقد لثلاث سنوات، الصيف الماضي.
وقال مقدم برنامج "الديوانية"، اليوم السبت: "محمد صلاح سيخوض آخر مباراة له مع ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، غدا الأحد، بعدها سيتوجه إلى دبي لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا لانضمامه لنادي الاتحاد".
وكان الصحفي الإيطالي الشهير المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، رودي غاليتي، قد ذكر، عبر حسابه على منصة إكس"، أن محمد صلاح أبلغ مسؤولي ليفربول رغبته في الانضمام إلى الاتحاد لبدء تجربة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين.
وأضاف: القرار النهائي متروك لإدارة ليفربول والمدرب الألماني يورغن كلوب".
ويسعى الاتحاد السعودي، وفقا لعدة تقارير سابقة، للحصول على خدمات محمد صلاح خلال الميركاتو الصيفي الحالي، من خلال تقديمه عرضا مغريا بقيمة 100 مليون يورو، لصالح الريدز، وسيحصل الدولي المصري على راتب يفوق الـ 200 مليون يورو سنويا، يجعله اللاعب الأعلى أجرا، متخطيا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بقيمة 200 مليون يورو مع النصر السعودي.
ورفض كلوب المدير الفني لفريق ليفربول رحيل صلاح عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وأكد أن النجم المصري ليس للبيع وأنه لن يسمح برحيله مهما كان المقابل المالي.
ويدخل نادي ليفربول مباراة الغد وهو في المركز الخامس برصيد أربع نقاط، أما فريق نيوكاسل فيخوضها وهو في المركز الثامن برصيد ثلاث نقاط.
وتعاقد نادي الاتحاد السعودي في سوق الانتقالات الصيفية مع أربعة لاعبين، هم: الفرنسيان نغولو كانتي وكريم بنزيما، البرتغالي جوتا فيليبي، والبرازيلي فابينيو.