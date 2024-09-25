برشلونة يحاصر خيتافي.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يخوض برشلونة مواجهة جديدة أمام ضيفه خيتافي مساء اليوم الأربعاء في الجولة السابعة للدوري الإسباني كما يواجه جيرونا منافسه رايو فاييكانو.

ويلعب ليفربول ضد وست هام يونايتد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزي كما يلتقي آرسنال منافسه بولتون.

ويلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي منافسه تفينتي الهولندي في أقوى مواجهات الدوري الأوروبي.

ويخوض الترجي اختباراً مهماً في الدوري التونسي أمام مستقبل سليمان كما تقام مواجهة قوية في الدوري المغربي بين أولمبيك آسفي ونهضة بركان كما يلعب اتحاد طنجة ضد الرجاء البيضاوي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مواجهات اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني:

جيرونا ورايو فاييكانو – 8:00 مساءً – BEIN EXTRA 1.

برشلونة وخيتافي – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 3.

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية:

آرسنال وبولتون – 9:45 مساءً – غير منقول بقنوات عربية.

ليفربول ووست هام – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 6

الدوري الأوروبي:

مانشستر يونايتد وتفينتي – 10:00 مساءً – BEIN SPORTS 1

الدوري التونسي:

مستقبل سليمان والترجي – 5:30 مساءً – التلفزة الوطنية التونسية.

الدوري المغربي:

أولمبيك آسفي ونهضة بركان – 6:00 مساءً – المغربية الرياضية.

اتحاد طنجة والرجاء – 8:00 مساءً – المغربية الرياضية