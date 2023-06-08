بعد أحداث نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. رئيس فيورنتينا يصف لاعبي ويستهام بالحيوانات

وصف روكو كوميسو رئيس فيورنتينا لاعبي ويستهام بأنهم "حيوانات" بعد أن خسر فريقه نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل جارود بوين هدفا في الدقيقة الأخيرة ليفوز ويستهام 2/1 على فيورنتينا على ملعب فورتونا أرينا في براغ، ليحصد النادي الإنجليزي أول لقب منذ عام 1980 وهو أول لقب أوروبي للفريق منذ عام 1965.

ولكن المرارة سيطرت على فيورنتينا بسبب طريقة الخسارة، حيث استاء روكو كوميسو رئيس فيورنتينا من الحكم الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي.

وتعرض المهاجم لوكا يوفيتش لكسر في أنفه واضطر مدربه إلى استبداله بين الشوطين وقد ألغى الحكم هدفا سجله يوفيتش في الشوط الأول.