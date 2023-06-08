بعد أحداث نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. رئيس فيورنتينا يصف لاعبي ويستهام بالحيوانات
وصف روكو كوميسو رئيس فيورنتينا لاعبي ويستهام بأنهم "حيوانات" بعد أن خسر فريقه نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.
وسجل جارود بوين هدفا في الدقيقة الأخيرة ليفوز ويستهام 2/1 على فيورنتينا على ملعب فورتونا أرينا في براغ، ليحصد النادي الإنجليزي أول لقب منذ عام 1980 وهو أول لقب أوروبي للفريق منذ عام 1965.
ولكن المرارة سيطرت على فيورنتينا بسبب طريقة الخسارة، حيث استاء روكو كوميسو رئيس فيورنتينا من الحكم الإسباني كارلوس ديل سيرو غراندي.
وتعرض المهاجم لوكا يوفيتش لكسر في أنفه واضطر مدربه إلى استبداله بين الشوطين وقد ألغى الحكم هدفا سجله يوفيتش في الشوط الأول.
كما تُرك كريستيانو بيراغي قائد فيورنتينا ينزف من رأسه بعد إصابته بوابل من الأكواب البلاستيكية وقلم ألقاه مشجعو ويستهام.
وقال كوميسو في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" إنه تحدث إلى ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن ما حدث.
وأضاف: "ماذا يجب أن أقول؟ كنت أتوقع الفوز، لكن كانت هناك حالات كان يجب على الحكم أن يكون فيها بأداء أفضل، كُسر أنف يوفيتش ثم بيراغي".
وتابع رئيس فيورنتينا: "لقد تحدثت إلى رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأخبرته أنهم جميعًا حيوانات في تعاملهم مع لاعبينا".
وأوضح: "الخسارة ليست عادلة، كان بإمكاننا الفوز3/0، وأنا آسف للجماهير التي تستحق المزيد".
وهذا ثاني نهائي كأس يخسره فيورنتينا هذا الموسم بعد خسارته أمام إنتر ميلان 1/2 في نهائي كأس إيطاليا يوم 24 مايو.
ومع ذلك، أكد كوميسو أن المدرب فينتشنزو إيطاليانو سيظل في منصبه الموسم المقبل.
وأصيب المدافع بيراغي بسبب تعرضه لوابل من الأكواب البلاستيكية ليتلقى العلاج من الطاقم الطبي.
وتم إيقاف المباراة للسماح للمسؤولين بإجراء مشاورات مع كلا القائدين، وحاول عدد من لاعبي ويستهام تهدئة المشجعين المشاغبين.
وناشد ديكلان رايس ونايف أكرد ولوكاس باكيتا وفلاديمير كوفال المشجعين التوقف عن رمي الأكواب، وصدر إعلان في الملعب يحذر الجماهير من إلقاء مقذوفات.
وأصدر ويستهام بيانًا تعهد فيه باتخاذ إجراءات ضد أي شخص يثبت أنه ارتكب جريمة، ومنعهم من حضور المباريات في استاد لندن.
وجاء في البيان: "يدين ويستهام يونايتد بلا تحفظ سلوك عدد صغير من الأفراد الذين ألقوا أشياء على أرض الملعب خلال نهائي دوري المؤتمر الأوروبي".
وأضاف: "لا مكان لهذه الأمور في كرة القدم، ولا تمثل بأي حال قيم نادينا لكرة القدم والأغلبية الساحقة من مشجعينا، الذين تصرفوا بشكل لا تشوبه شائبة في براغ هذا الأسبوع وطوال الموسمين الأخيرين في المسابقة الأوروبية".
وأكد: "سنعمل مع الشرطة وأصحاب المصلحة الآخرين لمراجعة الحوادث واتخاذ إجراءات ضد أي شخص مدان بارتكاب جريمة".