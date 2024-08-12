تعرض عدد من مشجعي برشلونة، لإحباط، بعد تصريحات خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، بشأن إمكانية إتمام صفقة نيكو ويليامز، لاعب أتليتك بلباو.

وارتبط اسم برشلونة، بالتعاقد مع ويليامز بعد تألقه اللافت في بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

ووفقًا للإعلامي فيكتور نافارو، فإن أحد المشجعين توجه بكلام إلى خوان لابورتا، قبيل مباراة برشلونة أمام موناكو في كأس خوان جامبر، وقال له إنه يجب عليه التعاقد مع نيكو ويليامز، فرد الرئيس: "لدينا بالفعل فريق جيد".

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وأثار هذا الرد ردود أفعال "محبطة" بين جماهير الفريق، حيث تم تفسير كلام لابورتا على أن برشلونة ابتعد عن التعاقد مع ويليامز.

ويعيش نادي برشلونة في أزمة مالية كبيرة أثرت على تعاقداته الصيفية، حيث ينبغي عليه بيع لاعبين في الوقت الحالي؛ لتوفير الأموال من أجل الدخول في صفقة نيكو ويليامز.

ويرتبط ويليامز بتعاقد مع بلباو، ينتهي بعد 3 مواسم، كما يتضمن التعاقد بينهما على شرط جزائي تبلغ قيمته 58 مليون يورو.

ويليامز في الموسم الماضي، شارك مع الفريق الباسكي في 37 مباراة بمُختلف المسابقات، وأسهم في 27 هدفًا، إذ تمكن من تسجيل 8 أهداف، وقدّم 19 تمريرة حاسمة.