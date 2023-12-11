عبد الكريم الزامل: يجب حماية كريستيانو رونالدو من إساءات "الإعلام الأزرق" (فيديو)

أعرب الناقد الرياضي عبد الكريم الزامل عن ضيقه من ما أسماهم "الإعلام الأزرق"، الذين يوجهون انتقادات للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، مطالبا بالتدخل لحمايته.

وانتقد إعلاميون وخبراء تحكيم، رونالدو بسبب اعتراضه على قرارات الحكام في المباريات الأخيرة، وطالبوا بتوقيع عقوبات على النجم البرتغالي.

واعترض رونالدو بقوة على قرار حكم مباراة فريقه ضد الرياض يوم الجمعة الماضي في دوري روشن السعودي للمحترفين، بسبب تجاهل احتساب ركلة جزاء.

كما عبر "الدون" عن غضبه تجاه حكم مباراة الديربي ضد الهلال بعدما ألغى هدفا له.