عبد الكريم الزامل: يجب حماية كريستيانو رونالدو من إساءات "الإعلام الأزرق" (فيديو)
أعرب الناقد الرياضي عبد الكريم الزامل عن ضيقه من ما أسماهم "الإعلام الأزرق"، الذين يوجهون انتقادات للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، مطالبا بالتدخل لحمايته.
وانتقد إعلاميون وخبراء تحكيم، رونالدو بسبب اعتراضه على قرارات الحكام في المباريات الأخيرة، وطالبوا بتوقيع عقوبات على النجم البرتغالي.
واعترض رونالدو بقوة على قرار حكم مباراة فريقه ضد الرياض يوم الجمعة الماضي في دوري روشن السعودي للمحترفين، بسبب تجاهل احتساب ركلة جزاء.
كما عبر "الدون" عن غضبه تجاه حكم مباراة الديربي ضد الهلال بعدما ألغى هدفا له.
وقال الزامل في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: "ما يحدث لرونالدو من حملة ممنهجة منسقة ممن نسميهم بعض (الإعلام الأزرق)، لا يمكن القبول به، لا أحد فوق النقد سواء لاعب سعودي أو أجنبي، ولكن نتحدث عن الإساءات التي تطال ركنا من أركان المشروع السعودي الرياضي الذي يعتبر أيقونة وأسطورة عالمية، هذا أمر لا يمكن السكوت عليه ويجب أن ندافع عنه".
وأضاف: "رونالدو تواجد في بريطانيا ببدايته وكان أيقونة، وفي إسبانيا وإيطاليا الشيء ذاته، لكنه حضر للسعودية ليواجه إساءات الآن في وسائل التواصل الاجتماعي ومن أسماء إعلامية معروفة، ولي عتب على هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ونقول أين جهة الرصد، أيضا وزارة الرياضة عليها أن تحمي المشروع الرياضي وهذه الإساءات لا يمكن أن تمر مرور الكرام".
ويتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي برصيد 16 هدفا، متفوقا على ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، بفارق هدفين.
ويأتي النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة، متخلفا بفارق 7 نقاط عن المتصدر الهلال، بعد انقضاء 16 جولة.