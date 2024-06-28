تطورات جديدة بشأن مستقبل ثنائي الاتحاد السعودي

وارتبط اسم لويز فيليبي بالعودة مجددًا إلى فريقه السابق ريال بيتيس الإسباني على سبيل الإعارة، كما ارتبط اسم غوتا بالرحيل للدوري الإنجليزي في ظل اهتمام وست هام وتوتنهام.

واستقر مسؤولو الاتحاد على استمرار الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، بجانب البرازيلي فابينيو في الموسم المقبل.