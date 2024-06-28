تطورات جديدة بشأن مستقبل ثنائي الاتحاد السعودي
تتحرك إدارة نادي الاتحاد السعودي من أجل إحداث تغييرات خاصة بملف اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق خلال الموسم المقبل.
وتسعى إدارة الاتحاد للاستغناء عن بعض العناصر من أجل إفساح المجال أمام ضم لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق.
وكشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عبر حسابه في منصة "إكس" عن رغبة إدارة الاتحاد في الاستغناء عن خدمات البرازيلي لويز فيليبي، والبرتغالي غوتا.
وأضاف:" إدارة الاتحاد منفتحة على فكرة رحيل الثنائي على سبيل الإعارة في الموسم المقبل".
وارتبط اسم لويز فيليبي بالعودة مجددًا إلى فريقه السابق ريال بيتيس الإسباني على سبيل الإعارة، كما ارتبط اسم غوتا بالرحيل للدوري الإنجليزي في ظل اهتمام وست هام وتوتنهام.
واستقر مسؤولو الاتحاد على استمرار الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي، بجانب البرازيلي فابينيو في الموسم المقبل.
ويبحث الاتحاد عن ضم لاعبين أجانب مميزين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل للعودة إلى سكة المنافسة لتحقيق البطولات.
وخرج الاتحاد من الموسم الماضي بلا أي لقب، كما أنه أنهى الدوري السعودي محتلًّا المركز الخامس ليبتعد عن المشاركة في بطولة النخبة الآسيوية.