ميسي يحقق حلم الطفل مانو الذي يخضع للحقن بهرمونات النمو (فيديو)

وأضاف: "أحب مشاهدتك وأنت تلعب، لكن قوتك المستمرة تلهمني أيضا، أحقن نفسي بالهرمونات يوميًا لأتمكن من النمو".

وختم الطفل: "لهذا السبب اخترتك بطلي وأفضل مثال لي، عند رؤيتك لم أعد خائفًا من علاجي".

بداية القصة

وبدأت القصة عندما اضطر هذا الفتى من سان كارلوس دي باريلوتشي قبل عامين إلى حقن نفسه بالهرمونات لمقاومة عجز النمو.

وهو الأمر الذي كان يفعله ميسي وهو صغير في مرحلة ما قبل المراهقة والذي استمر به عندما وصل إلى برشلونة.

ووصل "مانو"، إلى فلوريدا لمتابعة أول مباراة لميسي مع إنتر ميامي، وتمكن من رؤية فوز الفريق الأمريكي بقيادة ميسي على كروز أزول ثم أتلانتا يونايتد من مدرجات الملعب.