صدم جمهور ليفربول.. 4 أسباب لمستوى إيزاك المتواضع ضد أتلتيكو

كتب – نور الدين ميفراني

ظهر المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك لأول مرة برفقة ليفربول خلال الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد، بنتيجة "3-2" في بداية مشوار الفريق، مساء الأربعاء، ضمن منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ودفع ليفربول مبلغ ما بين 125 و130 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم الدولي السويدي قادمًا من نيوكاسل يونايتد، وهو ما جعله محط أنظار المتتبعين والجماهير.

ولم يقدم إيزاك مستوى جيدًا ولم تكن جماهير ليفربول راضية عن مستواه، واضطر المدرب الهولندي آرني سلوت لتغييره منذ الدقيقة الـ58 بالمهاجم الفرنسي هوغو إيكتيتي وحصل على تقييم "6.8 /10".

ويرجع المستوى المتواضع لألكسندر إيزاك لعدة أسباب أبرزها:

غياب طويل

غاب المهاجم السويدي عن الملاعب منذ نهاية الموسم الماضي ولم يشارك في الفترة الإعدادية لفريقه السابق نيوكاسل، وتمرد لإجبار ناديه على تركه للرحيل إلى فريق ليفربول، وهو ما يجعله غير جاهز للعب بشكل دائم وقوي خلال الفترة الحالية.

عدم انسجام

التحق ألكسندر إيزاك بفريق ليفربول في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، وبدأ التدريبات برفقة المجموعة متأخرًا، وبالتالي فهو ما زال لم ينسجم بشكل كامل مع زملائه ولم يتأقلم بشكل كبير مع خطة المدرب الهولندي آرني سلوت ولا مع تحركات زملائه داخل المستطيل الأخضر.

لياقة منخفضة

بالنظر أيضًا لقلة فترة الإعداد وعدم خوض المرحلة الإعدادية قبل الموسم والمشاركة في المباريات الودية، فإن لياقته البدنية متراجعة، ويحتاج إيزاك بالتأكيد للوقت والتدريبات ليكون جاهزًا بدنيًّا.

خصم شرس

بدأ ألكسندر إيزاك مبارياته برفقة ليفربول بمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، الذي يدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، وهو فريق شرس دفاعيًّا ويملك عناصر قوية في خط الدفاع وشرسة في الالتحام والتدخلات القوية.

وكان سلوت شدد على أن إيزاك لن يشارك أكثر من ساعة واحدة في مباراته الأولى مع ليفربول، بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية، ما حدث بالفعل، إذ غادر عند حدود الدقيقة الـ58.

ولم يسجل إيزاك أو يصنع، كما لم يظهر بعد بالمستوى المأمول منه في ليفربول.

وقال سلوت في تصريحات عقب مباراة الأمس عن أول ظهور لإيزاك: "بدا لي لائقاً تماماً خلال الدقائق التي لعبها، فوجئت بشكل إيجابي بمدى جاهزيته، أما جودته، فلم تكن مفاجِئة بالنسبة لي".

وأضاف: "مشاهدته ممتعة، وكان أكثر لياقة مما توقعت، لكن الجماهير لا يمكن أن تبالغ في آمالها".

وشدد سلوت: "نلعب 3 مباريات أسبوعياً، وهذا لا يزال يفوق طاقته (إيزاك). لدينا لاعبان رائعان في مركز رقم 9، وسنستخدمهما طوال مسيرتهما هنا".