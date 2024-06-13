مع ارتباطه بالاتحاد.. مؤشرات حول مستقبل صلاح مع ليفربول
كشفت تقارير إعلامية، عن مصير المهاجم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، والذي ارتبط اسمه بالرحيل إلى فريق الاتحاد السعودي.
وسعى الاتحاد إلى ضم قائد منتخب مصر، في صيف العام الماضي، لكنه اصطدم برفض ليفربول، ومديره الفني السابق يورغن كلوب.
وخلال الأيام الماضية، قدَّم اتحاد جدة السعودي عرضًا خياليًا من أجل التعاقد محمد صلاح، وصل إلى 175 مليون يورو.
وقال الإعلامي ديفيد أورنستين إن محمد صلاح سيبقى -على الأرجح- هذا الموسم في ليفربول.
أورنستين الذي يعمل في صحيفة "ذا أتليتك" البريطانية قال عبر منصة "يوتيوب"، نقلاً عن مصادره إن جميع المؤشرات تؤكد بقاء محمد صلاح في ليفربول، وعدم رحيله إلى أي نادٍ آخر.
وشهدت علاقة صلاح مع ليفربول الكثير من التوتر، خلال موسم 2023 ـ 2024، حيث دخل في خلالفات مع مدربه الألماني يورغن كلوب، واشتبك معه في حادثة شهيرة خلال مباراة واست هام (2 ـ 2) في أبريل الماضي.
وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، في صيف العام المقبل، فيما تم تداول معلومات قريبة من اللاعب أنه سيواصل مع "الريدز" حتى نهاية عقده رغم الحديث عن احتمال مغادرته لملعب أنفيلد خلال الصيف الجاري.
وخاض النجم المصري، خلال الموسم الماضي، 44 مباراة، وسجل 25 هدفًا، كما صنع 14 هدفًا آخر في جميع المسابقات مع الريدز.