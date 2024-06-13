مع ارتباطه بالاتحاد.. مؤشرات حول مستقبل صلاح مع ليفربول

وسعى الاتحاد إلى ضم قائد منتخب مصر، في صيف العام الماضي، لكنه اصطدم برفض ليفربول، ومديره الفني السابق يورغن كلوب.

وخلال الأيام الماضية، قدَّم اتحاد جدة السعودي عرضًا خياليًا من أجل التعاقد محمد صلاح، وصل إلى 175 مليون يورو.

وقال الإعلامي ديفيد أورنستين إن محمد صلاح سيبقى -على الأرجح- هذا الموسم في ليفربول.

أورنستين الذي يعمل في صحيفة "ذا أتليتك" البريطانية قال عبر منصة "يوتيوب"، نقلاً عن مصادره إن جميع المؤشرات تؤكد بقاء محمد صلاح في ليفربول، وعدم رحيله إلى أي نادٍ آخر.