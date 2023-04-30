سبب غياب دي بروين عن مباراة مانشستر سيتي وفولهام
غاب لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين عن مباراة مانشستر سيتي مع فولهام في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فقد غاب دي بروين عن مانشستر سيتي أمام فولهام بسبب الإصابة.
وقال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قبل المباراة إن البلجيكي "لا يشعر بالارتياح" لكن المدرب الإسباني لم يحدد طبيعة المشكلة أو المدة التي سيغيب خلالها.
وأوضح بيب: "دي بروين لا يشعر بالرضا، لديه بعض الانزعاجات ولم يستطع السفر، لا أعرف كم من الوقت سيغيب".
وسجل لاعب الوسط البالغ من العمر 31 عامًا هدفين وأضاف تمريرة حاسمة في فوز مانشستر سيتي على منافسه آرسنال يوم الأربعاء الماضي.
كما تغيب عن مانشستر سيتي الثنائي ناثان آكي وكول بالمر.
وخاض دي بروين 29 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم مع فريق غوارديولا، وسجل 7 أهداف وقدم 18 تمريرة حاسمة.
وسيمنح فوز مانشستر سيتي على فولهام الفريق صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز رغم لعب مباراة أقل من آرسنال.
وبعد مواجهة فولهام سيلعب مانشستر سيتي مع ويستهام وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل مواجهة ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 9 مايو.