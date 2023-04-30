سبب غياب دي بروين عن مباراة مانشستر سيتي وفولهام

غاب لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين عن مباراة مانشستر سيتي مع فولهام في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فقد غاب دي بروين عن مانشستر سيتي أمام فولهام بسبب الإصابة.

وقال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قبل المباراة إن البلجيكي "لا يشعر بالارتياح" لكن المدرب الإسباني لم يحدد طبيعة المشكلة أو المدة التي سيغيب خلالها.