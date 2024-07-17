حسم المغربي عبدالرزاق حمدالله مصيره، بعد قرار نادي الاتحاد السعودي بالاستغناء عنه خلال فترة انتقالات الصيف الجاري.

وقررت إدارة نادي الاتحاد الاستغناء عن خدمات حمد الله، ضمن خطط النادي لإعادة ترتيب الفريق في الموسم المقبل، وإفساح المجال لإبرام صفقات مميزة على صعيد اللاعبين الأجانب.

ونشرت صحيفة "الجزيرة" السعودية تقريرًا قالت فيه إن المغربي عبدالرزاق حمدالله اقترب من ارتداء قميص نادي الشباب، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت: "الشباب اتفق مع الاتحاد على ضم حمدالله، وسيُعْلَن عن الصفقة خلال الأيام القليلة المُقبلة.

ولم تكشف الصحيفة عن القيمة المالية للصفقة، أو مدة التعاقد.

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وانضم حمد الله إلى نادي الاتحاد عام 2022 بعد تجربته مع نادي النصر، وسجل اللاعب المغربي 67 هدفًا خلال 84 مباراة بقميص الاتحاد، وقاد الفريق لتحقيق لقبي الدوري والسوبر المحلي في الموسم قبل الماضي.

ولكن حظوظ حمد الله تقلصت في البقاء مع الاتحاد في ظل رغبة الإدارة في ضم لاعب آخر في خط الهجوم، بجانب الفرنسي كريم بنزيما.