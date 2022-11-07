لدينا أنفيلد.. كلوب يعلق على مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
علق المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول على القرعة التي أسفرت عن مواجهة ريال مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.
وأكد كلوب أن سجل ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هو "الأفضل على الإطلاق"، وأشار إلى أن المواجهة تثير الحماس.
وقال كلوب: "أول ما لدي لأقوله عن هذه القرعة أن هذا دوري أبطال أوروبا، إنها مواجهة تعبر عن البطولة وتثير حماسنا".
وأضاف المدرب الألماني: "أعرف أننا لعبنا ضد ريال مدريد في نهائيين بالبطولة (2018 و2022) لكن لم نلتق كثيرا في دور إقصائي من ذهاب وإياب وعلينا أن نتحفز لهذا".
وتابع كلوب: "سجل ريال مدريد هو الأفضل، نعرف ذلك ولكننا نعرف أن سجلنا ليس سيئا، كما أن لدينا ملعب أنفيلد والكل يعرف ما يعنيه".
وأتم مدرب ليفربول: "هذه المواجهة مثيرة للحماس، ما زال أمامنا عدة أشهر، لكي نتخيل ونرى كيف ستكون أجواء الذهاب والإياب".
وختم كلوب: "يتبقى الكثير على لعب المباراة، لكن هذه القرعة منحتنا شيئا مميزا يثير حماسنا".
ومنذ تولي كلوب تدريب ليفربول في أكتوبر 2015، تواجه ريال مدريد وليفربول 4 مرات في دوري أبطال أوروبا، فاز ريال مدريد 3 مرات، بينها الفوز في مباراتي نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2018 و2022، وتعادلا مرة وحيدة، ولم يسبق لليفربول الفوز على ريال مدريد مع ليفربول.
وفشل ليفربول في تحقيق أي فوز على ريال مدريد في آخر 6 مواجهات بينهما في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق ريال مدريد الفوز 5 مرات وتعادلا مرة وحيدة.