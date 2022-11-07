لدينا أنفيلد.. كلوب يعلق على مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

وقال كلوب: "أول ما لدي لأقوله عن هذه القرعة أن هذا دوري أبطال أوروبا، إنها مواجهة تعبر عن البطولة وتثير حماسنا".

وأضاف المدرب الألماني: "أعرف أننا لعبنا ضد ريال مدريد في نهائيين بالبطولة (2018 و2022) لكن لم نلتق كثيرا في دور إقصائي من ذهاب وإياب وعلينا أن نتحفز لهذا".

وتابع كلوب: "سجل ريال مدريد هو الأفضل، نعرف ذلك ولكننا نعرف أن سجلنا ليس سيئا، كما أن لدينا ملعب أنفيلد والكل يعرف ما يعنيه".