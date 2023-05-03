بعد انتقاله إلى النصر.. رونالدو يتصدر قائمة فوربس للرياضيين الأعلى أجرًا في 2023

واختتم ليبرون جيمس لاعب لوس أنجليس ليكرز ونجم دوري كرة السلة الأمريكي (119.5 مليون دولار)، والملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز (110 ملايين دولار) المراكز الخمسة الأولى.

وشهد العام الماضي أيضًا ظهور سلسلة (إل.آي.في) الجديدة للجولف المدعومة من السعودية التي اجتذبت مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم بجوائز مالية ضخمة.

واحتل داستن جونسون المصنف الأول عالميًا سابقًا في الجولف المركز السادس برصيد 107 ملايين دولار محققًا أكبر المكاسب بعد التحول المثير لسلسلة (إل.آي.في) الجديدة بعدما غاب عن أول 50 رياضيًا في قائمة فوربس في 2022، بينما احتل زميله لاعب الجولف فيل ميكلسون المركز السابع برصيد 106 ملايين دولار.

وستيفن كري بطل دوري السلة الأمريكي للمحترفين 4 مرات (100.4 مليون دولار)، وكيفن دورانت لاعب فينكس صنز (89.1 مليون دولار)، هما اللاعبان الآخران في دوري السلة ضمن القائمة.

ولاعب التنس السابق روجر فيدرر (95.1 مليون دولار) هو اللاعب الوحيد المعتزل ضمن المراكز العشرة الأولى.

وقالت "فوربس" إن تقديراتها للأرباح الخاصة بالرياضة تعتمد على جميع أموال الجوائز المالية والرواتب والمكافآت المكتسبة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، بينما تعتمد تقديراتها للأرباح خارج الملعب على صفقات الرعاية والمشاركة في الفعاليات الترويجية، والعوائد النقدية من الأعمال التي يديرها الرياضيون.