مساعد رودي غارسيا يشتبك مع جماهير النصر (فيديو)

اشتبك أحد مساعدي المدرب الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني لنادي النصر، مع عدد من جماهير الفريق خلال مواجهة الهلال في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي، يوم الاثنين.

وأظهر مقطع فيديو اقتراب مساعد رودي غارسيا من عدد من جماهير الفريق، ولم يتردد في دفع أحدهم وسط اعتراض من المشجعين.