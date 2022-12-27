مساعد رودي غارسيا يشتبك مع جماهير النصر (فيديو)
اشتبك أحد مساعدي المدرب الفرنسي رودي غارسيا، المدير الفني لنادي النصر، مع عدد من جماهير الفريق خلال مواجهة الهلال في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي، يوم الاثنين.
وأظهر مقطع فيديو اقتراب مساعد رودي غارسيا من عدد من جماهير الفريق، ولم يتردد في دفع أحدهم وسط اعتراض من المشجعين.
وتردد أن اشتباك مساعد رودي غارسيا مع الجماهير جاء بسبب مطالبتهم بالاعتماد على عبدالرحمن غريب أمام الهلال في التعادل 2/2 على ملعب مرسول بارك.
وشارك عبدالرحمن غريب في الدقيقة 79 وسجل هدفًا في الدقيقة 88، ليتعادل النصر 2/2 بعد أن كان متأخرًا 1/2.
ورفع النصر رصيده إلى 23 نقطة من 10 مباريات في صدارة جدول الترتيب، ويتقدم بنقطة عن كل من الشباب والاتحاد، علمًا أن الأخيرين لعب كل منهما 9 مباريات.
ويأتي الهلال في المركز الرابع، وحصد الزعيم 21 نقطة من 10 مباريات.
ومن المقرر أن يلعب الهلال مع ضمك والاتحاد والرائد في الجولات الثلاث المقبلة، في حين يلعب النصر مع الخليج والطائي والشباب.