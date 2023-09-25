تساوى مع برشلونة وتقدَّم على ريال مدريد.. هل تتحقق معجزة جيرونا؟

قوة هجومية

سجل جيرونا فوزه الخامس في بطولة الدوري على حساب مايوركا (5 - 3)، مساء السبت، النتيجة التي أكدت القوة الهجومية الكبيرة للنادي "الكتالوني" هذا الموسم.

جيرونا تعادل مع مضيفه ريال سوسيداد 1-1 في الجولة الأولى، قبل أن يفوز على خيتافي 3-0، وإشبيلية 2-1، ولاس بالماس 1-0، وغرناطة 4-2، وأخيرًا ريال مايوركا 5-3.

كما أن جيرونا سجل في أول 6 مباريات له في الدوري 16 هدفًا، وهو حاليًّا أقوى هجوم في "الليغا" تساويًّا مع برشلونة الذي سجل 16 هدفًا أيضًا، يليهما أتلتيك بلباو (11 هدفًا) ثم ريال مدريد (10 أهداف)؛ ما جعله واحدًا من الأندية المتوسطة القادرة على صناعة مفاجأة والمنافسة بقوة على أحد المقاعد المؤهلة إلى بطولة أوروبية في الموسم المقبل، وربما الذهاب بعيدًا والمنافسة على اقتناص لقب الليغا من أنياب البارسا أو "الميرنغي".