تساوى مع برشلونة وتقدَّم على ريال مدريد.. هل تتحقق معجزة جيرونا؟

تساوى مع برشلونة وتقدَّم على ريال مدريد.. هل تتحقق معجزة جيرونا؟
عبر حسابه على منصة "إكس" احتفى نادي جيرونا بصدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني بجانب برشلونة، وهما الفريقان الوحيدان اللذان لم يخسرا حتى الآن في الليغا هذا الموسم، حيث علق النادي قائلًا: "كتالونيا تحكم".
وبعد نهاية الجولة السادسة للدوري الإسباني، شهدت صدارة ووصافة كتالونية، بتواجد برشلونة في الصدارة برصيد 16 نقطة وخلفه جيرونا بفارق الأهداف بالرصيد ذاته.
وسجل ألفارو موراتا هدفين خلال فوز مصحوب بأداء قوي لأتلتيكو مدريد 3-1 أمام غريمه ريال مدريد في قمة العاصمة الإسبانية، أمس الأحد.
وهذا الفوز الثاني فقط لأتلتيكو في آخر 13 مواجهة أمام ريال المهيمن على القمة وكابوس دييغو سيميوني في السنوات الأخيرة.
وسيشكل انتصار الأحد دفعة ثقة هائلة لأتلتيكو وبداية حقيقية للموسم.
قوة هجومية
سجل جيرونا فوزه الخامس في بطولة الدوري على حساب مايوركا (5 - 3)، مساء السبت، النتيجة التي أكدت القوة الهجومية الكبيرة للنادي "الكتالوني" هذا الموسم.
جيرونا تعادل مع مضيفه ريال سوسيداد 1-1 في الجولة الأولى، قبل أن يفوز على خيتافي 3-0، وإشبيلية 2-1، ولاس بالماس 1-0، وغرناطة 4-2، وأخيرًا ريال مايوركا 5-3.
كما أن جيرونا سجل في أول 6 مباريات له في الدوري 16 هدفًا، وهو حاليًّا أقوى هجوم في "الليغا" تساويًّا مع برشلونة الذي سجل 16 هدفًا أيضًا، يليهما أتلتيك بلباو (11 هدفًا) ثم ريال مدريد (10 أهداف)؛ ما جعله واحدًا من الأندية المتوسطة القادرة على صناعة مفاجأة والمنافسة بقوة على أحد المقاعد المؤهلة إلى بطولة أوروبية في الموسم المقبل، وربما الذهاب بعيدًا والمنافسة على اقتناص لقب الليغا من أنياب البارسا أو "الميرنغي".
"سيتي غروب"
وفي عام 2017، أصبح نادي جيرونا مملوكًا لمجموعة "سيتي غروب"، التي تضم عدة أندية حول العالم، أبرزها مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي في آخر 3 مواسم.
ومنذ انتقال جيرونا إلى ملكية مجموعة "سيتي غروب"، حقق العديد من الإنجازات، أبرزها العودة للدوري الإسباني في الموسم الماضي 2022-2023، بعد غياب موسمين منذ ظهوره الأخير في نسخة 2018-2019.
ومع نهاية الموسم الماضي بدأت تتشكل بعض الملامح لتطور الفريق، خصوصًا عندما يلعب ضد الأندية الكبيرة، مثل: برشلونة، وريال مدريد، رغم أنه أنهى الموسم الماضي في المركز العاشر في الترتيب.
وتحت قيادة مدربهم ميشيل سانشيز حاليًّا، حقق الفريق أفضل بداية في تاريخه، حيث حقق 5 انتصارات متتالية، وهي أفضل سلسلة له في دوري الدرجة الأولى.
تعاقدات مميزة
وضم الفريق العديد من الصفقات المميزة التي أثقلت مسيرته في البطولة، من بينهم تسيجانكوف ودوفبيك، القادمان من كرة القدم الأوكرانية، وإيفان مارتن (فياريال)، وبورتو (خيتافي)، ودالي بليند (بايرن ميونخ)، بالإضافة إلى ذلك، فقد تم إضافة العديد من الإعارات التي رفعت مستوى الفريق، مثل: إيريك غارسيا أو بابلو توري من برشلونة.
كما يعد الجناح البرازيلي الشاب سافيو موريرا هو نجم الفريق في هذه البداية التاريخية للموسم، بعمر 19 عامًا، وكان بالفعل أحد نجوم الموسم التحضيري وافتتح الموسم ببداية كاملة في المباريات الست الأولى، حيث سجل هدفين وصنع 3 تمريرات حاسمة.