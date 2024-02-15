مبابي يصالح باريس سان جيرمان بهذه الطريقة
كشفت صحيفة "ليكيب" عن محاولة قد يقوم بها النجم الفرنسي كيليان مبابي لمصالحة فريقه باريس سان جيرمان.
وكان باريس سان جيرمان قد أعلن أن مبابي سيغادر بنهاية الموسم الحالي، وقال في بيان مقتضب: "يؤكد النادي أن كيليان مبابي أبلغ بقراره مغادرة باريس سان جيرمان في نهاية موسم 2024، ولم يتم الاتفاق بعد على شروط المغادرة بشكل كامل".
ووفقا لصحيفة "ليكيب"، فإن مبابي قد يدفع لباريس سان جيرمان جزءا من مكافأة توقيعه لريال مدريد للتظاهر بوجود عملية انتقال.
وبإمكان مبابي التفاوض مع أي ناد دون موافقة أو إذن باريس سان جيرمان منذ يناير الماضي، ويمكن له الرحيل دون أن يحصل النادي الفرنسي على أي مبلغ لأن الصفقة مجانية.
وأوضحت الصحيفة الشهيرة أن مبابي يمكن أن يدفع لباريس سان جيرمان بعضًا من مكافآت توقيعه في ريال مدريد، علما أن لديه بالفعل اتفاقا للتنازل عن مكافآت الولاء بقيمة 100 مليون يورو مع ناديه.
وبرحيل مبابي الصيف المقبل عن باريس سان جيرمان يكون الدولي الفرنسي قد أمضى 7 مواسم في الفريق.
وخلال هذه الفترة لعب مبابي لباريس سان جيرمان 290 مباراة سجل فيها 243 هدفا وصنع 105.
وبات مبابي الهداف التاريخي للفريق، متفوقا على إدينسون كافاني وزلاتان إبراهيموفيتش.
ونال مبابي جائزة هداف الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الماضية، وجائزة هداف كأس فرنسا مرتين، واختير أفضل لاعب في العام في فرنسا أعوام: 2018 و2019 و2022.
ونال مبابي مع باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي 5 مرات، إلى جانب 3 ألقاب في كأس فرنسا، ولقبين في كأس الرابطة الفرنسية، و3 ألقاب في كأس السوبر الفرنسي.
وأمام مبابي فرصة قيادة باريس سان جيرمان للفوز لأول مرة في تاريخ النادي بلقب دوري أبطال أوروبا.