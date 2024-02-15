مبابي يصالح باريس سان جيرمان بهذه الطريقة

كشفت صحيفة "ليكيب" عن محاولة قد يقوم بها النجم الفرنسي كيليان مبابي لمصالحة فريقه باريس سان جيرمان.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن أن مبابي سيغادر بنهاية الموسم الحالي، وقال في بيان مقتضب: "يؤكد النادي أن كيليان مبابي أبلغ بقراره مغادرة باريس سان جيرمان في نهاية موسم 2024، ولم يتم الاتفاق بعد على شروط المغادرة بشكل كامل".

ووفقا لصحيفة "ليكيب"، فإن مبابي قد يدفع لباريس سان جيرمان جزءا من مكافأة توقيعه لريال مدريد للتظاهر بوجود عملية انتقال.

وبإمكان مبابي التفاوض مع أي ناد دون موافقة أو إذن باريس سان جيرمان منذ يناير الماضي، ويمكن له الرحيل دون أن يحصل النادي الفرنسي على أي مبلغ لأن الصفقة مجانية.