نجم سعودي جديد يقترب من الاحتراف في أوروبا

كشفت تقارير صحفية عن اقتراب نجم سعودي جديد من طرق باب الاحتراف في أوروبا، بعد مسيرة مميزة له خلال الفترة الماضية مع أحد الأندية الفرنسية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن نادي لوزان السويسري توصل إلى اتفاق مع نيوم السعودي للحصول على خدمات اللاعب مهند آل سعد خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة لموسم رياضي واحد.

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وأوضح التقرير أن الاتفاق تم بين الطرفين بشكل نهائي، ويجري حاليًا إنهاء الأمور التعاقدية وترتيب سفر اللاعب إلى سويسرا لإتمام عملية الانتقال.

وخاض الجناح السعودي الشاب تجربة احترافية في الموسم الماضي مع فريق دانكيرك الفرنسي، إذ شارك في 15 مباراة خلال منتصف الموسم.

وتمكّن مهند آل سعد من تسجيل هدف تاريخي في شباك باريس سان جيرمان في نصف نهائي كأس فرنسا، كما وقّع على 3 أهداف في 12 مباراة بدوري الدرجة الثانية، أمام كليرمونت فوت وغرينوبل وريد ستار، إلا أن مسيرة دانكيرك انتهت، بعدما خسر فرصة الصعود للدرجة الأولى من بوابة التصفيات.

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وانضم مهند آل سعد إلى المنتخب السعودي في بطولة الكأس الذهبية 2025، التي أقيمت أخيرًا في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الإصابة منعته من الظهور الرسمي.

ويعد لوزان أحد الأندية التي تملك مسيرة مميزة في كرة القدم السويسرية، وتأهل إلى مرحلة التتويج في الدوري السويسري، في الموسم الماضي، قبل أن ينهي مشواره في المركز الخامس، برصيد 53 نقطة من 38 مباراة.