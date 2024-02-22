كولر بعد حادث "طائرة الأهلي": لن نسوق الأعذار أمام ميدياما
شدد مارسيل كولر مدرب الأهلي المصري على صعوبة المباراة أمام ميدياما الغاني المقررة غدا الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، موضحا أن الفريق لن يسوق الأعذار رغم الصعوبات التي واجهها في رحلة الوصول إلى غانا.
وقال كولر، اليوم الخميس، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "واجهنا صعوبات كبيرة بالأمس، ولذلك لم يكن التحضير للمباراة بالشكل الأمثل، ولكن سنقدم أقصى ما لدينا".
وأضاف في التصريحات التي نشرها الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "هدفنا كجهاز فني هو تحضير اللاعبين للمباراة بالشكل الجيد، ومساعدتهم في الخروج من الأجواء التي تعرضت لها البعثة أمس".
ووصلت بعثة الأهلي حامل اللقب إلى مدينة كوماسي الغانية اليوم الخميس بعدما تعذر السفر أمس الأربعاء لتعطل الطائرة التي كانت تقل الفريق.
وأعلن الأهلي أمس أن الطائرة التي كانت تقل الفريق قد تعرضت لعطل في مطار أكرا أثناء التزود بالوقود مما أدى "لعدم استكمال الرحلة" إلى كوماسي.
وأضاف المدرب السويسري: "فريق ميدياما يخوض آخر مباراة على ملعبه، ولديه الفرصة في المنافسة، لا سيما أن المجموعة متقاربة في النقاط، ورغم الأجواء التي أحاطت بالفريق، فإن الأهلي قادر على تقديم أقصى ما لديه خلال مباراة الغد، وتحقيق هدفه منها".
وعن الإصابات في الفريق، قال كولر إن محمد الشناوي أجرى جراحة في الكتف بعد تعرضه للإصابة في أمم أفريقيا، وتعرض بيرسي تاو لحالة من الإرهاق بعد العودة من أمم أفريقيا، وتم منحه راحة ثم شارك في التدريبات، وجميع اللاعبين الآخرين جاهزون لمواجهة الغد.
ومن جانبه، أكد رامي ربيعة لاعب الفريق جاهزية الأهلي لمواجهة ميدياما، وقال خلال المؤتمر الصحفي: "واجهنا صعوبات كبيرة، ولكن اعتدنا في الأهلي على ترك النواحي الإدارية للمسؤولين في النادي لحل مثل تلك الصعوبات، وأن يكون تركيز جميع اللاعبين في المباراة".
وشدد ربيعة على أن الفريق سيقدم أقصى ما لديه من جهد وتركيز خلال مباراة ميدياما والعودة إلى القاهرة بالثلاث نقاط، لمواصلة مشوار الفريق في البطولة، وقطع خطوة لتخطي دور المجموعات.
واختتم ربيعة حديثه بالتأكيد على أن فريق ميدياما قدم نفسه بشكل جيد في دوري الأبطال حتى الآن، وأن مواجهته غدا ستكون صعبة إلا أن جميع لاعبي الأهلي لديهم الدافع القوي لتحقيق الفوز.
وبعد أربع جولات من مباريات دور المجموعات، يتصدر الأهلي المجموعة الرابعة بست نقاط من أربع مباريات متقدما بفارق نقطة واحدة عن شباب بلوزداد الجزائري ويانغ أفريكانز التنزاني، فيما يحتل ميدياما المركز الأخير بأربع نقاط.