كولر بعد حادث "طائرة الأهلي": لن نسوق الأعذار أمام ميدياما

وقال كولر، اليوم الخميس، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "واجهنا صعوبات كبيرة بالأمس، ولذلك لم يكن التحضير للمباراة بالشكل الأمثل، ولكن سنقدم أقصى ما لدينا".

وأضاف في التصريحات التي نشرها الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "هدفنا كجهاز فني هو تحضير اللاعبين للمباراة بالشكل الجيد، ومساعدتهم في الخروج من الأجواء التي تعرضت لها البعثة أمس".

ووصلت بعثة الأهلي حامل اللقب إلى مدينة كوماسي الغانية اليوم الخميس بعدما تعذر السفر أمس الأربعاء لتعطل الطائرة التي كانت تقل الفريق.

وأعلن الأهلي أمس أن الطائرة التي كانت تقل الفريق قد تعرضت لعطل في مطار أكرا أثناء التزود بالوقود مما أدى "لعدم استكمال الرحلة" إلى كوماسي.