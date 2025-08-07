لكمات متبادلة وشجار عنيف في مواجهة ودية بين ريال بيتيس وكومو (فيديو)

تورط لاعبو ريال بيتيس وفريق كومو الإيطالي في شجار جماعي عنيف، في ختام الشوط الأول من المباراة الودية التي جمعتهما ضمن استعداداتهما للموسم الجديد، والتي أُقيمت في مدينة قادش الإسبانية، مساء الأربعاء.

وشهدت اللحظات الأخيرة من الشوط الأول مشادة حادة بين لاعب بيتيس بابلو فورنالس ولاعب وسط كومو، الأرجنتيني ماكسيمو بيروني، تطورت سريعًا إلى اشتباك بالأيدي واللكمات، قبل أن تتسع دائرة التوتر وتشمل عددًا من لاعبي الفريقين.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ورجل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين تشيلسي وريال بيتيس

أخبار ذات علاقة اشتباكات بين مشجعي تشيلسي وريال بيتيس قبل نهائي دوري المؤتمر (فيديو)

وبحسب مشاهد الفيديو المتداولة، فقد بدا أن فورنالس، نجم وست هام السابق، وجّه لكمة مباشرة إلى بيروني، الذي حاول بدوره الرد بضربة مماثلة تجاه اللاعب الإسباني البالغ من العمر 29 عامًا.

وتدخّل لاعبو الفريقين سريعًا في محاولة لفض الاشتباك بين فورنالس وبيروني، لكن الأمور خرجت عن السيطرة، ليتحوّل الموقف إلى سلسلة من الاشتباكات الجسدية بين عدد من اللاعبين وسط أجواء من التوتر والفوضى.

ورغم الأجواء المشحونة، فقد شهدت الأحداث لحظة طريفة غير متوقعة، حين حاول مهاجم بيتيس، كوتشو هيرنانديز، توجيه لكمة لأحد لاعبي كومو، لكنه أخطأ الهدف وأصاب زميله ناتان عن طريق الخطأ بلكمة طائرة بيده اليمنى.

ورغم أن فورنالس كان صاحب الضربة التي أشعلت الفوضى، فإنه نجا بشكل مفاجئ من الطرد، في المقابل، قرر الحكم طرد الأرجنتيني ماكسيمو بيروني، إلى جانب مدافع آرسنال السابق هيكتور بيليرين، الذي زادت احتجاجاته الصاخبة على قرارات الحكم من تعقيد موقفه وأدت إلى إبعاده عن اللقاء، الذي أُقيم على ملعب "إستاديو مونيسيبال دي لا لينيّا دي لا كونسبسيون".

كان فريق كومو متقدمًا بنتيجة 2-0 عند اندلاع الاشتباك بين اللاعبين مع نهاية الشوط الأول، لكن ريال بيتيس نجح في العودة خلال الشوط الثاني، وعدّل النتيجة إلى 2-2، قبل أن يسجل إيفان أزون هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع، مانحًا الانتصار لفريق المدرب سيسك فابريغاس.

وقد تترتب على هذه المواجهة المثيرة تبعات طويلة الأمد على الفريقين، خصوصًا مع اقتراب انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد في إسبانيا وإيطاليا.

ومن حسن حظ الفريقين أن هذه المباراة ودية، وإلا كان من الممكن التعرض لعقوبات قاسية من الاتحاد الإسباني أو الاتحاد الإيطالي، إذا كانت المباراة في مسابقة رسمية.