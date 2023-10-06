نيمار يغادر إلى البرازيل بعد منحه إجازة من الهلال

قالت صحيفة "الرياضية" إن النجم البرازيلي نيمار، مهاجم الهلال السعودي غادر إلى البرازيل، اليوم الجمعة.

ووفقًا للصحيفة، فإن نيمار غادر في وقت مبكر من فجر الجمعة، بعد منحه إجازة من إدارة ناديه، نظير ظروفه الأسرية.

وشارك نيمار في 5 مباريات مع الهلال بواقع 386 دقيقة سجل فيها هدفا وصنع 3.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الأخدود، غدا السبت، في الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

ويملك الهلال 20 نقطة من 8 مباريات في المركز الثاني لترتيب الدوري السعودي ويتأخر بنقطتين عن التعاون المتصدر من 9 مباريات.

وسجل نيمار (31 عاما) هدفه الأول مع الهلال أمام نساجي مازاندران في الفوز 3/0.