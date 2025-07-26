الأهلي فاوضه.. بيراميدز يزلزل الميركاتو المصري بـ"صفقة مدوية"

كشفت تقارير صحفية عن توصل إدارة نادي بيراميدز لاتفاق مع الجناح البرازيلي إيفرتون دا سيلفا، لاعب بانيك أوسترافا التشيكي، لضمه خلال الميركاتو الجاري، بعدما كان اللاعب هدفًا للأهلي المصري الموسم الماضي.

وارتبط اسم الجناح الأيسر بالانتقال للأهلي في سوق الانتقالات الشتوية من الموسم الماضي، لكن المفاوضات توقفت بين الفريقين.

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ووفقًا لما ذكره موقع "seznam" التشيكي، فإن اللاعب صاحب الـ28 عاما على البنود الشخصية مع بيراميدز بعقد يمتد لـ4 مواسم.

وسيكون إيفرتون أولى صفقات بيراميدز الصيفية استعدادا للموسم الجديد، ولتعويض رحيل إبراهيم عادل للجزيرة الإماراتي، إذ من المقرر أن ينضم لمعسكر "السماوي" في تركيا لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

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وشارك اللاعب البرازيلي، أخيرًا، في مباراة بانيك ضد ليغيا وارسو في الدور التمهيدي من الدوري الأوروبي بديلًا؛ إذ شارك في الدقيقة 22 بدلًا من فيليب كوبالا زميله المصاب.

إيفرتون دا سيلفا خاض 70 مباراة مع بانيك وسجل 30 هدفًا وصنع 13 في جميع المسابقات.

ويمتد تعاقد إيفرتون دا سيلفا مع بانيك أوسترافا التشيكي حتى صيف 2027.

بدأ إيفرتون مسيرته مع نادي ساو برناردو، أحد أندية دوري الدرجة الثالثة البرازيلي، في 2016، ثم خاض تجربته الأوروبية الأولى مع إف سي فيون زلات مورافس في عام 2019.

وتنقل إيفرتون بين عدة أندية حتى انضم إلى سلافيا براغ، أحد أشهر أندية التشيك صيف 2022، ليتوج معه بلقب كأس التشيك.

وفي صيف 2023 انتقل الجناح البرازيلي إلى بانيك أوسترافا على سبيل الإعارة، ثم تحوّل إلى انتقال نهائي.