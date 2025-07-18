يتكئ على عكاز.. ظهور صادم لمحمود الخطيب في النادي الأهلي (فيديو)

فاجأ محمود الخطيب، رئيس الأهلي المصري، جماهير ناديه بظهور صادم أثناء افتتاحه لحمام السباحة في مقر النادي خلال الساعات الماضية بعد إعادة تجديده.

وظهر الخطيب أثناء تواجده في حفل الافتتاح وهو يتكئ على عكاز بسبب عدم قدرته على السير بشكل طبيعي.

وأعلن الخطيب في شهر فبراير الماضي، حاجته للحصول على قسط من الراحة من أجل الخضوع إلى فحوصات طبية تم تأجيلها خلال عدة مناسبات سابقة.

لقطات من إفتتاح الكابتن محمود الخطيب لحمام السباحة بفرع الجزيرة 🔴🦅 Powered by : AlGioshy Steel Posted by ‎Al Ahly TV قناة الأهلي‎ on Thursday, July 17, 2025

وعانى رئيس الأهلي من متاعب صحية وخضع لأكثر من عملية جراحية في فترات سابقة واضطر للسفر للعلاج خارج مصر في فرنسا وألمانيا.

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ويرأس الخطيب صاحب الـ 70 عاماً النادي الأهلي منذ يوم 1 ديسمبر 2017 بعد أن فاز بانتخابات القلعة الحمراء على حساب منافسه المهندس محمود طاهر رئيس النادي السابق.

واحتفظ الخطيب برئاسة الأهلي في الانتخابات التي أجريت عام 2021 على حساب منافسه خالد سليمان.

ويعد محمود الخطيب أحد أبرز أساطير النادي الأهلي كلاعب كرة قدم حقق العديد من الألقاب بقميص الفريق بجانب عمله الإداري الذي تولى خلاله عدة مناصب في مجلس الإدارة بداية بالعضوية ثم أمانة الصندوق ثم منصب نائب الرئيس وأخيراً رئاسة النادي.